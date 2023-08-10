Журналист из Италии выдал, что контрнаступление ВСУ 'не работает': Дмитрий Кулеба метко ответил

Журналист из Италии выдал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы "не работает". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил, отметив, что украинские защитники прорвут линию обороны, которую российские кафиры построили более чем за год оккупации на юге Украины, как в свое время союзники прорвали "линию Густава" в Италии.

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Об этом сообщает издание Corriere della Sera. Так, итальянский журналист задал Кулеби вопрос: "Министре, похоже, ваше контрнаступление не работает. Причины? Последствия?", однако глава МИД возразил.

"Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно", – подчеркнул он.

Кулеба объяснил, что продвигаться вперед тяжело, "но в конце концов мы это сделаем".

"Я думаю о битве при Монте-Кассино. Сначала союзники были блокированы грозными немецкими позициями, им понадобилось четыре месяца, чтобы их разбить, но потом им удалось освободить Рим. У нас аналогичная ситуация – есть летние и зимние окопы. Я уверен, что мы победим", – отметил он.

Следует добавить, что битва при Монте-Кассино – серия из четырех кровопролитных битв, в результате которых войска Антигитлеровской коалиции прорвали линию немецких укреплений, известную как "линия Густава", и вошли в Рим.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины освободили более 40 тыс. квадратных километров территории. Площадь деоккупированных земель почти вдвое больше территории Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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