'Немного меньше, чем два Израиля': в ВСУ рассказали, сколько территорий освободили от оккупантов с начала вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины освободили более 40 тыс. квадратных километров. Площадь деоккупированных территорий почти вдвое больше, чем территория Израиля.

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Об этом 9 августа рассказали в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. В частности, там назвали 40 000+ "числом дня".

"Более 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года. Это больше, чем территория Молдовы. Немного меньше, чем два Израиля. И около 15 таких городов, как Москва", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские войска защитники отбили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а в районе Старомайорского оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным The Wall Street Journal, применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дали импульс контрнаступлению ВСУ. Такие бомбы поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

– В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 9 августа рассказали, что за сутки в Украине были ликвидированы около 820 оккупантов и уничтожены 81 единица вражеской техники.

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