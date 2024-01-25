'Значительно более токсичное вещество': что известно о газовых гранатах РГ-ВО, которые Россия применила против ВСУ

Россия все чаще прибегает к использованию химических боеприпасов в войне с Украиной. Так, в декабре 2023 года российские оккупанты использовали против украинских защитников новые газовые гранаты РГ-ВО, содержащие запрещенное вещество хлорацетофенон.

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Об этом на брифинге, состоявшемся в Military Media Center, рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Андрей Рудык. По его словам, государства, такие как Россия, не сделали выводов из горьких уроков прошлого и пытаются нормализовать оружие массового уничтожения.

В гранате РГ-ВО содержится более токсичное химическое вещество, чем применял враг раньше – хлорацетофенон, известное как CN. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили этот факт.

"Даже по расшифровке самого названия этой гранаты – на русском языке "ручная граната-вещество отравляющее" – можно понять ее назначение: убийство живой силы", – отметил Рудык.

Хлорацетофенон, по его словам, является боевым ядовитым веществом из группы слезоточивых веществ. Смертельная токсодоза хлорацетофенона составляет 11 мг на кубический метр, примерно 70 капель такого газа достаточно, чтобы убить взрослого человека.

Рудик отметил, что Женевским протоколом от 1925 года и резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 1969 года полностью запрещено применение хлорацетофенона на войне, поскольку он является удушающим, ядовитым веществом. Важно отметить, что Российская Федерация является участником обоих указанных документов.

"Применение российскими оккупантами против украинских защитников хлорацетофенона показательно в двух контекстах. Следует заметить, что это первый с 1969 года зафиксированный случай использования данного ядовитого вещества в боевых условиях. Во-вторых, серийное изготовление газовых гранат РГ-ВО может свидетельствовать о том, что Российский Федерация предоставила ложные сведения, заявив в 2017 году о полном уничтожении запасов химического оружия и объектов его производства", – отметил он.

Также было обнаружено, что трофейная граната содержит специальное обозначение, указывающее на Научно-исследовательский институт прикладной химии в российском городе Сергеев Посад. Это может свидетельствовать о сохранении производственных мощностей для создания более смертоносных ядовитых веществ, что нарушает обязательство, которое взяла на себя Россия.

Андрей Рудык отметил, что последние тенденции на поле боя свидетельствуют об увеличении количества химических атак со стороны РФ против Вооруженных сил Украины. В декабре 2023 года зафиксирован 81 случай, что составляет 17% от общего количества инцидентов с начала полномасштабной агрессии против Украины. Это означает, что практически каждый пятый случай был зафиксирован всего за один месяц.

Как сообщалось ранее, оккупационные войска России все чаще используют химическое оружие в войне против Украины. Они продолжают очевидные нарушения Конвенции о таком вооружении, стороной которой является и страна-агрессор. Так, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ применили в Украине химическое оружие 626 раз. В то же время в 2024 году (то есть меньше чем за полмесяца) – уже по меньшей мере 51 раз.

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