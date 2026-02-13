Значительно опаснее: оккупанты 'засветили' на фронте новую версию 'Солнцепека'. Фото

На фронте заметили новую версию российской тяжелой огнеметной системы "Сонцепек", ТОС-3 "Дракон". Новейшая модификация тяжелого огнемета исправляет главный недостаток этой машины, из-за чего она теперь значительно опаснее.

Об этом информирует журнал Defence Express. В то же время, несмотря на громкое название, машина получила довольно весомый недостаток.

Что известно

Впервые "Дракона" показали в 2024 году, причем сразу с установленными и установленной системой РЭБ "Волнорез", который показал свою крайне сомнительную эффективность. За все время с момента ее появления существует немного фактов применения ТОС-3 "Дракон".

Главным изменением является установка новой пусковой установки, с уменьшенным количеством направляющих с 24 как у ТОС-1А "Сонцепенок" до 15. Однако, уменьшение количества боезапаса вполне компенсируется заменой ракет на более дальнобойные.

Благодаря новым ракетам и пусковой установке, "Дракон" исправляет один из самых главных своих недостатков, который сводил к минимуму весь смысл применения этой системы. Дело в том, что ТОС-1А "Сонцепек" способен стрелять только на шесть километров, и должен выйти на прямую видимость к цели, замерить дальность лазерным дальномером и произвести выстрел.

На современном поле боя так сделать уже не получится из-за распространения различных ударных дронов, которые создали так называемую "килзону" на километры вглубь контролируемой врагом территории, и охотно поразят такую цель. С этим также не смогла справиться ТОС-2 "Тосочка", которая стреляла до 15 км, и была предназначена для стрельбы с закрытых огневых позиций. Но даже так, она попадает под контрбатарейный огонь и ударные дроны. "Дракон" исправляет эти недостатки.

По сравнению с обычным "Сонцепьоком", "Дракон" получил дополнительные экраны с динамической защитой "Контакт-5", в дополнение к уже имеющемуся в лобовой проекции. В сочетании с шасси от танка Т-72, которое сохранило свое бронирование, и новыми противодронными сетками и системой РЭБ, "Дракон" стал более защищенным от контрбатарейного огня и ударов дронов.

Тем не менее, по кадрам, которые опубликовало Минобороны РФ, на "Драконе" дополнительно установили двойной экран из сетки и дугообразный лист металла в передней части, который прикрывает направляющие с ракетами, когда пусковая установка находится в походном положении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает терять миллиардные рынки по всему миру. На этот раз из закупок российского оружия вышел Вьетнам, который в 2022 году заявил о желании прекратить экономическую зависимость от РФ, и диверсифицировать закупки вооружений.

