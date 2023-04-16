'Значительно опережает советские аналоги': у Буданова показали, как используют в боевых действиях легендарный американский вертолет Black Hawk. Видео

Украинские разведчики овладели и используются в ходе боевых действий американский вертолет Black Hawk. В ходе учений по покорению "Черного ястреба" спецназовцы ГУР МОУ отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию и ночные полеты.

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Зрелищное видео с учений показали в Главном управлении разведки. Спецназовцы и пилоты отмечают: американский вертолет значительно превосходит советские аналоги по всем характеристикам.

Согласно сообщению ГУР, на днях на одном из направлений, где ведутся бои, спецподразделения разведки отрабатывали навыки работы с многоцелевым вертолетом Black Hawk ("Черный ястреб").

В программе учений: отработка десантирования боевых групп на поле боя, эвакуация, высадка с десантных тросов, а также ночные полеты.

Воины утверждают, что американский вертолет по всем характеристикам значительно превосходит советские Ми-8 и Ми-24, считающиеся аналогами Black Hawk.

"Вертолет впечатляет своей надежностью, легкостью в эксплуатации и боевой живучестью", – рассказал бортинженер американского вертолета.

Он подчеркивает, что украинские экипажи освоили Black Hawk в рекордные сроки – буквально за несколько часов.

"Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на "Черном ястребе" мы полетели в первый день, как его получили. Просто сели и выполнили перелет", – рассказывает летчик.

Среди преимуществ американского вертолета по сравнению с тем же советским Ми-8 Black Hawk отличается в разы лучшей маневренностью и управляемостью. Выигрывает он также по скорости горизонтального полета.

Время непрерывного пребывания Black Hawk в воздухе достигает 3 часов, он способен без проблем пролететь более 600 км.

Black Hawk предназначен для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов. Кроме трех членов экипажа – пилота, второго пилота и бортового техника – вертолет может перевезти 6 раненых на носилках или 12 бойцов.

На высадку из 12 воинов и эвакуации с поля боя другой группы хватает 3-4 секунды.

"За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. В настоящее время Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40-60 грузовых вертолетов типа Chinook. Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на переобучение наших пилотов", – заверил первый пилот вертолета с позывным "Маэстро".

По его словам, Black Hawk, попавший на видео, уже активно участвует в боевых действиях, в том числе и на территории врага.

Напомним, в конце февраля 2022 года спецназовцы ГУР "засветили" американский "Черный ястреб". О поставках UH-60 BLACK HAWK до этого не сообщалось.

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