Культовые Black Hawk уже в Украине: что за вертолеты "засветились" в ведомстве Буданова

До начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года вертолетный парк украинских силовых органов состоял преимущественно из советских вертолетов Ми-24, Ми-8 и Ми-2. Также по линии МВД имели место поставки французских вертолетов Airbus моделей H225, H145, Н125.

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Уже во время великой войны Украина получила от США вертолеты Ми-17, которые предназначались для армии Афганистана, и от Великобритании вертолеты Sea King в поисково-спасательной версии. Также ходили слухи о возможных поставках тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и ударных AH-64 Apache.

Многофункциональных UH-60 Black Hawk на повестке дня в течение последнего года не было, однако 21 февраля 2023 года их неожиданно "засветило" Главное управление разведки Минобороны Украины. На официальных информресурсах ГУР появился пост с фотографиями, на которых изображены пилоты-разведчики на фоне "Черного ястреба" с украинскими знаками различия.

OBOZREVATEL разбирался, что это за вертолеты UH-60 Black Hawk и как они могли оказаться в Украине.

Что за вертолет

UH-60 Black Hawk ("Блэк хок", в переводе с английского – "Черный ястреб") – это американский тактический многоцелевой вертолет производства компании Sikorsky Aircraft. Он предназначен для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.

В 1976 году компания Sikorsky победила в конкурсе на поставку вертолетов нового образца в армию США под индексом UH-60 (Utility Helicopter). К середине 1990-х годов компанией было построено более 2600 вертолетов разных серий.

На фото ГУР МО изображена модель UH-60A Black Hawk – основной серийный вариант вертолета для армии США, который производился с 1977 по 1989 годы и поставлялся в армии США, Бахрейна, Колумбии, Филиппин и Саудовской Аравии.

По состоянию на сегодняшний день в армии США эта модель заменена на вертолеты новой версии UH-60M, которые получили лучшую цифровую двухканальную электродистанционную систему управления Hamilton Sundstrand, новую кабину и более мощный двигатель.

Интересно, что на Западе вертолеты Black Hawk считаются едва ли не культовыми и широко представлены, в частности, в кинематографе. Кроме эпизодических упоминаний о вертолете в десятках фильмов и сериалов, один из оскароносных блокбастеров (о боевых действиях в Сомали в 1993 году) даже получил название "Падение "Черного ястреба".

Конструкция и лётно-технические характеристики

UH-60A Black Hawk имеет конструкцию одновинтовой схемы с рулевым винтом и колесным шасси. Это вертолет среднего размера (длина 16,26 м, высота 5,13 м) с двумя двигателями и современной авионикой. В частности, модернизированные вертолеты оснащены электрооптическим сенсором L3 WESCAM.

Два турбовальных двигателя General Electric T700-700 мощностью 1620 лошадиных сил каждый дают высокую грузоподъемность и хорошую живучесть (в случае сбоя в работе одного двигателя Black Hawk может продолжать полет на другом). Вертолет имеет один основной топливный бак на 1361 литр плюс дополнительно два бака по 700 литров в кабине.

Вертолет Black Hawk имеет быстроподъемность 7,87 м/с, способен развивать крейсерскую скорость 282 км/ч (максимальную до 361 км/ч), подниматься на высоту 5835 м и летать без дозаправки на максимальное расстояние 2222 км. В то же время практическая дальность составляет 584 км (что обусловлено расходами топлива на маневрирование и на дорогу обратно), при этом вертолет может осуществлять патрулирование в течение 2 часов 6 минут.

Масса пустого вертолета составляет 5224 кг, а полного – 7907 кг. Масса внутренней полезной нагрузки составляет 1197 кг. При этом максимальная взлетная масса зафиксирована на уровне 11 113 кг (может брать дополнительный груз массой 4082 кг на внешней подвеске).

Экипаж UH-60A Black Hawk состоит из трех человек: пилота, второго пилота и борттехника, которые находятся в кабине. Также он может перевозить до 11 вооруженных десантников или 6 больных/раненых человек на носилках.

Вооружение

Все вертолеты Black Hawk модели UH-60A могут быть оборудованы комплектом вооружения, которое включает в себя два 7,62-мм шестиствольных пулемета M134 или два 12,7-мм пулемета GAU-19 в кабине, плюс внешнее вооружение на четырех точках подвески (по две с каждого борта). Это могут быть управляемые ракеты "воздух-земля" AGM-114 Hellfire и/или ракеты "воздух-воздух" FIM-92. Также вертолет может быть вооружен неуправляемыми 70-мм ракетами Hydra 70 или их аналогами.

Перспективы

Показанный ГУР МО вертолет Black Hawk модели UH-60A имеет нетипичную для ВСУ ливрею черно-синего цвета, которую почему-то не стали перекрашивать, а лишь нанесли на нее украинские знаки различия. Это позволяет предположить, что вертолет мог быть приобретен на гражданском рынке.

Аналитикам NMFTE удалось найти вертолет с аналогичной ливреей, принадлежавшей компании Ace Aeronautics, специализирующейся на разработке модернизаций кабин для транспортных летательных аппаратов. Такой же вертолет в марте 2022 на выставке Международной вертолетной ассоциации в Далласе демонстрировался в боевой комплектации с установленным комплектом вооружения.

Если это тот же вертолет, то о какой-либо партии или серийных поставках говорить не приходится. Хотя, с другой стороны, если удалось приобрести один, то почему бы по той же схеме не приобрести еще несколько? К тому же неизвестно, сколько таких вертолетов было/есть у компании Ace Aeronautics, ведь скупать частными компаниями списанную военную технику с целью дальнейшей модернизации и перепродажи, – распространенная в мире практика.

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Также можно вспомнить, как еще в декабре 2021 года американское издание The Wall Street Journal писало, что Украина хочет получить "дюжину" вертолетов Black Hawk, которые США планировали поставить афганской армии, и якобы даже подала соответствующий официальный запрос. Кто знает, возможно, этот запрос до сих пор в работе.

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