Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire – Mirror

Великобритания отправит Украине четыре ударных вертолета AH64 Apache и комплект противотанковых ракет Hellfire к ним. Они войдут в новый пакет военной помощи, который утвердил премьер-министр страны Риши Сунак.

Видео дня

Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на неназванный "высокопоставленный источник в обороне". В Британии ожидают, что вертолеты Apache помогут Украине в борьбе против российских захватчиков.

"Высокопоставленный источник в обороне сообщил, что за десятью основными боевыми танками Challenger 2 будет отправлено до четырех вертолетов Apache", – пишет Mirror.

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский месяцами просил Запад поставить танки и самолеты.

"Apache кардинально изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и пройдет некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру. Россия имеет тысячи танков, поэтому для стратегического влияния понадобится больше, чем четыре Apache. Но тактически это серьезный шаг", – цитирует Mirror своего инсайдера.

Также инсайдер сообщил, что Британия передаст Украине вертолеты Apache модели AH64E.

"Мы присылаем Apache AH64E – самую современную версию, которая может уничтожить несколько целей в секунды. Каждый Apache может быть вооружен до 16 противотанковых установок Hellfire, 76-ю 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой. Это значит, что четыре Apache могут уничтожить целый полк из 70 танков за несколько минут", – цитирует издание свой высокопоставленный источник в обороне.

Отмечается, что каждый вертолет стоит около 70 миллионов фунтов стерлингов и нуждается в двух пилотах и команде техников, чтобы поддерживать его в летной пригодности.

Также издание отмечает, что отправленные в Украину Apache AH64 будут похожи на те, на которых летал принц Гарри в Афганистане.

AH-64 Apache (McDonnell Douglas AH-64 Apache) – это американский основной ударный вертолет, находящийся на вооружении армии США и ее союзников с середины 1980-х годов. До сих пор у американских военных нет планов замены AH-64 на более новые машины. Вероятно, срок службы будет продлен и они продолжат оставаться на вооружении до 2040 годов.

Великобритания в свое время получила 50 вертолетов Apache модели AH-64D (WAH-64 – на фото), изготовленных по лицензии английской фирмой Westland. От американского оригинала они отличались тем, что содержали английский двигатель Rolls-Royce Turbomeca RTM322. Однако в 2016 году США и Великобритания договорились об изготовлении новой партии вертолетов AH-64E с максимально возможным использованием компонентов WAH-64, но с новым двигателем General Electric T700. Перевооружение британской армии новыми вертолетами Apache AH-64E должно было состояться до конца 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с утра 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон. Бронетехника будет доставлена ​​в преддверии ожидаемого контрнаступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!