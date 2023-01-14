Премьер-министр Британии Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон – The Sun

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон. Бронетехника будет доставлена ​​в преддверии ожидаемого контрнаступления.

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По словам главы британского правительства, должны быть реальные действия по оказанию помощи Украине, а не просто слова. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, в скором времени в Восточную Европу будет доставлена ​​группа из четырех танков Challenger 2. Еще спустя некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Британский премьер Сунак провел переговоры с руководителями министерства обороны и безопасности, заявив им, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом.

Примечательно, что и премьер-министр, и министр обороны Бен Уоллес решили отправить полную танковую эскадрилью после интенсивного лоббирования со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

"Предложение Великобритании станет частью военного пакета для страны после того, как европейские союзники, включая Францию ​​и Германию, обязались отправить бронетехнику", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 января появилась неофициальная информация, что Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Подробнее о характеристиках этой техники читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее сообщалось, что намерения Великобритании по поставке Украине танков Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии. В Берлине по-прежнему отвергают призывы передать украинской армии мощные немецкие танки Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– В британском правительстве подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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