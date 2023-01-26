"Охотник за субмаринами" от Сикорского. Что за вертолеты Sea King получила Украина от Британии

Несколько дней назад Украина официально "засветила" вертолеты Sea King, полученные от Великобритании. О соответствующем усилении Военно-морских сил ВСУ сообщил министр обороны Украины Алексей Резников и даже обнародовал видео вертолета уже с украинскими знаками различия.

Видео дня

Какая именно модификация вертолетов и в каком количестве поступила в Украину, Резников не сообщил, однако можно вспомнить, как в ноябре 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес обещал передать три вертолета Sea King в поисково-спасательной версии. Также известно, что в Великобритании было подготовлено десять экипажей для работы на этих вертолетах.

OBOZREVATEL разбирался, что это за вертолеты и как они могут усилить Военно-морские силы ВСУ.

Что за вертолет

Sikorsky SH-3 Sea King (он же S-61) – это американский вертолет, спроектированный и построенный компанией Sikorsky Aircraft как первый в мире вертолет-охотник за субмаринами с турбовальными двигателями. Также это первый в мире вертолет-амфибия (может садиться на воду).

Вертолеты этой марки серийно выпускались, начиная с 1961 года как в военных, так и в гражданских версиях. В частности, SH-3 Sea King был ключевым вертолетом-охотником за субмаринами ВМС США и использовался в течение нескольких десятилетий – вплоть до замены в 1990-х годах более современной моделью Sikorsky SH-60 Seahawk. На гражданской службе вертолет использовался на авиалиниях для пассажирских перевозок и в нефтедобывающей промышленности.

Помимо американского производства, Sea King по лицензии выпускали компании Agusta в Италии, Mitsubishi в Японии и Westland в Великобритании. Последние выпускались под названием Westland WS-61 Sea King и, по-видимому, именно их получила Украина.

От оригинальной американской версии британские вертолеты отличаются британскими двигателями Rolls-Royce H.1400-2 Gnome (вместо американских General Electric T58-GE-10) и британской авионикой (системами борьбы с подводными лодками и полностью компьютеризированной системой управления полетом).

Помимо боевых задач, ВВС и ВМС Великобритании использовали Sea King в поисково-спасательных операциях, в том числе в зонах боевых действий (Фолклендская война, война в Персидском заливе, Боснийская война, война в Ираке и война в Афганистане).

По состоянию на сегодняшний день Великобритания не имеет на боевом дежурстве ни одного вертолета этой модели. Последний Sea King был снят с вооружения ВМС страны 26 сентября 2018 года. Поэтому она может без ущерба собственной обороноспособности передать все законсервированные вертолеты Украине.

Конструкция и лётно-технические характеристики

Независимо от страны производства Sea King – это вертолет-амфибия среднего размера (длина 17,02 м, высота 5,13 м) с двумя двигателями и авионикой, значительно опережавшей свое время. В частности, последние модели Sea King обладают цифровыми навигационными системами и системами ночного видения. Кроме способности садиться на воду, он может работать в любую погоду.

Два турбовальных двигателя мощностью 1250 лошадиных сил каждый дают более высокую грузоподъемность и лучшую живучесть (при сбое в работе одного двигателя Sea King может продолжать полет на другом).

Экипаж Sea King при выполнении обычных задач состоит из четырех человек: пилота, второго пилота и двух находящихся в кабине членов экипажа. При выполнении охоты за субмаринами в корме дополнительно должен находиться оператор, управляющий и следящий за поисковым оборудованием и сбором полученных данных. При поисково-спасательных задачах кабина Sea King может вместить 22 человека, в медицинском варианте может перевозить девять носилок с двумя врачами, а в транспортном варианте – 28 солдат.

Вертолет Sea King обладает быстроподъемностью 10,3 м/с, способен развивать крейсерскую скорость 207 км/ч и летать без дозаправки на расстояние 1230 км. Масса пустого вертолета составляет 6373 кг, а полного – 9525 кг. То есть он может брать на борт 3152 кг полезной нагрузки. При этом максимальная взлетная масса зафиксирована на уровне 9707 кг.

Вооружение

Хотя Украина и получила поисково-спасательную версию Sea King, при необходимости на нее можно устанавливать разное вооружение. Для охоты за субмаринами вертолет может нести четыре торпеды или четыре глубинные бомбы. Для борьбы с кораблями можно установить одну-две противокорабельные ракеты. Не говоря уже о пулемете в кабине. К слову, в базовой версии Sea King мог нести ядерную бомбу B57.

Перспективы

Итак, судя по заявлениям британской стороны и обнародованного Алексеем Резниковым видео, Украина получила Sea King в поисково-спасательной версии (на количестве акцентироваться не стоит – сегодня это три вертолета, а завтра может быть больше; не стоит забывать о 10 подготовленных экипажах). Также известно, что вертолеты были переданы Военно-морским силам ВСУ.

Это означает, что они будут использоваться для поисково-спасательных операций в морской и прибрежной зонах. Также не следует исключать вариант использования Sea King для перебрасывания личного состава в зону боевых действий – например, при форсировании водных помех, таких как река Днепр с каскадом водохранилищ в Херсонской или Запорожской областях.

Вариант довооружения вертолетов с последующим применением для охоты на российские подлодки теоретически возможен, но маловероятен ввиду все еще мощной системы ПВО армии РФ в Черном море.

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