Значительную роль сыграли пограничники: в МВД показали кадры уникальной спецоперации на левом берегу Днепра. Видео

Летом 2023 года сводный отряд украинских сил обороны провел уникальную спецоперацию на левом берегу Днепра на Херсонщине. Они смогли добраться до участка под восточным пролетом Антоновского моста и закрепиться там. В том, что происходило дальше, значительную роль сыграли бойцы Государственной пограничной службы Украины.

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Об этом стало известно из сюжета "КордонUA". "Полтора роты спецназовцев, которые уже почти уничтожены!". Так летом прошлого года кремлевские пропагандисты комментировали высадку Сил обороны на левом берегу Днепра", – напомнили в ГПСУ.

Однако в то время наших воинов там было гораздо меньше, а бои продолжались уже несколько дней, и не только под мостом, где держали оборону около десятка наших бойцов, но и дальше, в районе трассы Херсон – Олешки. Там целью украинских военных стал гостинично-ресторанный комплекс "Наири".

В конце июня 2023 года группа бойцов ГПСУ Херсонского отряда "Контроль" получила задачу зачистить от россиян территорию комплекса "Наири". Там у врага был обустроен перевалочный пункт, куда сносили раненых и где хранили боеприпасы.

До этой важной локации, откуда открывается вид на Херсон, пограничники добрались на лодках. Оказавшись под мостом, по двое они начали двигаться к гостинице. Бойцы, которые удерживали позиции под Антоновским мостом, обеспечивали им прикрытие. По оккупантам также били из артиллерии.

Бойцы ГПСУ частично зачистили территории и оттянули на себя резервы врага, когда ситуация начала обостряться. Враг решил перегруппироваться, начался массированный артиллерийский обстрел, также на штурмы россияне бросали много техники и пехоты. Почти оказавшись в окружении, "Контроль" решил отходить.

Впоследствии в "Наири" зашла еще одна группа пограничников, которая взяла в плен трех оккупантов – российские десантники прятались в подвале.

"Эти позиции под Антоновским мостом открывали нам дорогу к Олешкам, поэтому мы их и удержали и до сих пор удерживаем", – отметил пограничник "Локи".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают работу над освобождением юга Украины. На левобережье Херсонщины за последнее время нашим воинам удалось расширить плацдармы.

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