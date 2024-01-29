'У нас есть расширение плацдармов': в ВСУ рассказали об успехах на левом берегу Херсонщины

Украинские защитники продолжают работу по освобождению юга Украины. На левобережье Херсонщины за последнее время нашим воинам удалось расширить плацдармы.

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Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 29 января.

По словам Гуменюк, по состоянию на сегодняшний день есть результат тяжелой работы украинских бойцов.

"На сегодняшний день наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов", – сообщила Гуменюк.

Однако она подчеркнула, что нужно помнить: линия фронта на левом берегу Днепра очень гибкая и находится под постоянным давлением вражеских подразделений. Оккупанты там преобладают численностью и укреплениями.

"Мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую почву, которая их может обезопасить, в отличие от наших, где за спинами – Днепр. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на данный момент", – отметила Наталья Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, чтобы продвигаться дальше на левобережье Херсонщины, нашим военным необходима переправа для перемещения военной техники с правого на левый берег. Ведь без бронетехники, в том числе без танков, наступление невозможно.

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