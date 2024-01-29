"У нас есть расширение плацдармов": в ВСУ рассказали об успехах на левом берегу Херсонщины
Украинские защитники продолжают работу по освобождению юга Украины. На левобережье Херсонщины за последнее время нашим воинам удалось расширить плацдармы.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 29 января.
По словам Гуменюк, по состоянию на сегодняшний день есть результат тяжелой работы украинских бойцов.
"На сегодняшний день наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов", – сообщила Гуменюк.
Однако она подчеркнула, что нужно помнить: линия фронта на левом берегу Днепра очень гибкая и находится под постоянным давлением вражеских подразделений. Оккупанты там преобладают численностью и укреплениями.
"Мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую почву, которая их может обезопасить, в отличие от наших, где за спинами – Днепр. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на данный момент", – отметила Наталья Гуменюк.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, чтобы продвигаться дальше на левобережье Херсонщины, нашим военным необходима переправа для перемещения военной техники с правого на левый берег. Ведь без бронетехники, в том числе без танков, наступление невозможно.
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