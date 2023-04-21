'Знаем все планы врага в ближайший период': Зеленский провел заседание Ставки и назвал ключевые вопросы

21 апреля президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где были заслушаны сведения о ситуации на фронте. Благодаря профессиональной работе Главного управления разведки, украинские власти знают все о планах, которые вынашивает враг на ближайшее время.

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Об этом сам глава государства написал у себя на Telegram-канале. Военное командование приняло ряд важнейших решений по распределению оружия и боеприпасов по подразделениям ВСУ в зависимости от потребностей обороны по направлениям.

"Особое внимание в данном вопросе мы уделили новосозданным бригадам, они в приоритете. Также обсуждались вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", – указал Зеленский.

Напомним, что глава ГУР Буданова заявил, что все прогнозы насчет войны, которые он прежде озвучивал, сбылись. Что касается контрнаступления Вооруженных сил Украины, здесь, по его словам, все идет по графику.

"Я не могу сказать всех подробностей, так как будет дикость, если я сейчас это сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет", – подчеркнул он в беседе с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина сейчас готовит новые подразделения, которые будут состоять из бойцов-пограничников. Они присоединятся к активным действиям по противодействию агрессору.

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