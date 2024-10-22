'Знал, что меня ждут жена и дети': пограничник, который вернулся из российского плена в день своего рождения, рассказал о пережитом

Защитник острова Змеиный Евгений Котляренко поделился своей историей возвращения на Родину после 15 месяцев плена. Пограничника обменяли 11 июня 2023 года, в день его рождения.

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Видео, на котором он рассказывает о пережитом, опубликовано в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. На протяжении всего времени в плену Евгений пытался скрывать свою татуировку тризуба на шее, которая вызывала раздражение у россиян и приводила к физическому насилию.

В плену опустить руки ему не давали мысли о семье.

"Я знал, что меня дома ждут жена и дети, я себя этим ободрял и постоянно думал о них", – рассказал Евгений.

Спустя год после его возвращения в семье пограничника родилась еще одна дочь.

Сейчас он продолжает службу и с нетерпением ждет возвращения всех своих пробратимов. По указу президента Украины Евгения наградили медалью "За военную службу Украине".

Ранее сообщалось, что в рамках обмена 18 октября Украине удалось вернуть из плена еще 34 воина "Азова". Они почти три месяца обороняли Мариуполь и в мае 2022 года вышли с "Азовстали", выполнив приказ высшего командования.

Всего во время последнего обмена пленными 95 украинских военных, среди которых были защитники "Азовстали" и известный правозащитник Максим Буткевич, вернулись из российского плена домой. 58-й обмен военнопленными был проведен в формате "95 на 95".

Как сообщал OBOZ.UA, из российского плена 18 октября вернулся Никита Шаульский. Это военнослужащий 21-й отдельной бригады НГУ, защитник Мариуполя. Его брат и бабушка были убиты русскими в Кривом Роге.