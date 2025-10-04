Знали, что бьют по гражданским: Зеленский показал последствия удара оккупантов по поезду в Сумской области. Видео

Российские захватчики, которые в субботу, 4 октября, нанесли удар по пассажирскому поезду на Сумщине, четко знали, что бьют по гражданским. В результате атаки на железнодорожный вокзал в Шостке пострадали десятки людей.

Жуткие кадры с места очередного военного преступления россиян показал президент Украины Владимир Зеленский. То, что ежедневно делает Россия в Украине, он назвал террором, который мир просто не имеет права игнорировать.

Что известно

О российском дроновом ударе по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области, в результате которого был поражен поезд сообщением Шостка-Киев, стало известно днем в субботу.

"Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники "Укрзалізниці", и пассажиры", – подчеркнул глава государства.

Посостоянию на 12:20, по словам в.и.о. главы Шосткинской РВА Оксаны Тарасюк, было известно о по меньшей мере 30 раненых: людей отвезли в больницу, среди пострадавших – сотрудница УЗ и трое детей.

Зеленский подчеркнул: этот террористический удар оккупантов никак нельзя списать на случайность – и призвал мир отреагировать на нарочито демонстративные преступления захватчиков.

"Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор – это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", – подчеркнул президент.

Появилось видео с моментом удара по поезду

Слова президента об умышленности и целенаправленности действий российских захватчиков подтверждает и видео с моментом атаки, опубликованное Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На кадрах видно, как дрон летит по небу, пока его пытаются сбить из стрелкового оружия, а затем стремительно начинает падать вниз и врезается прямо в стоящий на путях поезд.

"Момент удара россиян по пассажирскому поезду в Шостке Сумской области. Оккупанты в очередной раз демонстрируют — их целью является только террор и убийства украинцев", – лаконично прокомментировали видеофиксацию военного преступления россиян в Центре.

Появилось видео с моментом удара по поезду

Слова президента об умышленности и целенаправленности действий российских захватчиков подтверждает и видео с моментом атаки, опубликованное Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На кадрах видно, как дрон летит по небу, пока его пытаются сбить из стрелкового оружия, а затем стремительно начинает падать вниз и врезается прямо в стоящий на путях поезд.

"Момент удара россиян по пассажирскому поезду в Шостке Сумской области. Оккупанты в очередной раз демонстрируют — их целью является только террор и убийства украинцев", – лаконично прокомментировали видеофиксацию военного преступления россиян в Центре.

Враг ударил дважды

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, всего было два удара по вокзалу в Шостке.

Во время первого россияне попали в локомотив пригородного поезда Терещинская – Новгород-Северский. Далее же оккупанты начали выжидать момента, когда можно было бы убить или покалечить как можно больше людей.

"Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал –в этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка", – подчеркнул Кулеба.

Новость дополняется