Оккупанты атаковали поезд Шостка – Киев на Сумщине: пострадали десятки пассажиров. Фото

Днем 4 октября российская террористическая армия прицельно ударила по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде Сумской области. В результате теракта был поврежден пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев.

По предварительным данным, пострадали около 30 человек. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Подробности теракта

По информации областной администрации, российские войска умышленно ударили по гражданской инфраструктуре. В частности, прицельный удар пришелся в пассажирский поезд.

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Разворачивается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, идет спасательная операция. Масштабы разрушений и количество потерпевших уточняются.

В комментарии "Суспільному" и.о. председателя Шосткинской территориальной громады Оксана Тарасюк рассказал, что в результате атаки разгорелся вагон. По информации чиновницы, ранения получили минимум 30 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захватчики, которые нанесли удар по пассажирскому поезду на Сумщине, четко знали, что бьют по гражданским. В результате атаки на железнодорожный вокзал в Шостке пострадали десятки людей.

Глава государства констатировал, что Россия ежедневно совершает подобные преступления. Зеленский заявил, что такой террор мир просто не имеет права игнорировать.

Напомним, оккупанты продолжают систематически совершать преступления в отношении мирных жителей Украины. В Харьковской области путинский террорист сам признался, что расстрелял троих людей.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

