Зона уничтожения: в Reuters исследовали, как украинские беспилотники замедляют продвижение России на фронте

Во время войны в Украине беспилотники начали изготавливаться в огромном количестве. Дроны-камикадзе, дроны-разведчики, дроны-бомбардировщики, дроны, уничтожающие другие дроны – эти "птички" кишат в небе над фронтом в огромном количестве. Они являются дешевым и эффективным средством поражения. И именно они являются одной из главных причин, почему Украина считает, что сможет противостоять наступлению армии РФ в этом году и в будущем.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что фронт, "зараженный" дронами, замедляет продвижение России.

"Зона уничтожения" – так описывают украинские бойцы коридор, кишащий дронами, который охватывает около 10 км по обе стороны линии соприкосновения. Дистанционно управляемые беспилотники, развернутые обеими сторонами, могут быстро обнаруживать и уничтожать цели.

Издание пообщалось с двумя украинскими командирами, которые рассказали, как дроны влияют на ход войны.

По их словам, превращение войны в бои с использованием наибольшего количества дронов, которое когда-либо наблюдалось, подорвало способность России использовать свои традиционные преимущества в численности войск, артиллерии и танках.

Теперь любое крупное транспортное средство, работающее у фронта, становится очевидной целью. Это означает, что российские войска больше не могут быстро продвигаться, как это было в 2022 году с колоннами бронетехники.

"Враг видит вас полностью. Независимо от того, куда вы едете и на чем вы едете", – рассказал Александр Дмитриев, основатель системы OCHI, которая централизует видеопотоки от более 15 000 украинских военных экипажей дронов на передовой.

Поэтому Россия была вынуждена адаптировать свою тактику из-за использования такого количества дронов. Теперь ее войска атакуют небольшими группами по пять-шесть человек – пешком, на мотоциклах или квадроциклах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине линия фронта все больше замирает, и причиной этому является стремительное развитие и массовое использование беспилотников. Об этом пишет Wall Street Journal. Сейчас именно дроны доминируют на поле боя, не позволяя войскам с обеих сторон оставлять свои укрытия под угрозой уничтожения. Из-за массовости использования этой технологии изменились способы ведения, тактика, а главное – характер войны.

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