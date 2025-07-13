WSJ: линия фронта в Украине заморожена из-за противостояния дронов

В Украине линия фронта все больше замирает, и причиной этому является стремительное развитие и массовые поставки беспилотных летательных аппаратов. Сейчас именно дроны доминируют на поле боя, не позволяя войскам с обеих сторон оставлять свои укрытия под угрозой уничтожения.

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Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal. Аналитики рассказали, какое влияние оказывает на ход войны противостояние новейших БПЛА – разведывательных, FPV, оптоволоконных и наземных.

"Беспилотники могут устанавливать мины, доставлять грузы – от боеприпасов до медикаментов, и даже эвакуировать раненых или погибших. Но что важнее, они отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике", – отметили авторы.

Разведывательные дроны

С начала полномасштабного российского вторжения Украина активно использовала дроны, предназначенные для аэрофотосъемки, отслеживания перемещений оккупантов. Сначала группы аналитиков просматривали экраны с записями, которые хранятся на картах памяти, но впоследствии аппараты были усовершенствованы для передачи изображения в режиме реального времени, что позволяло артиллеристам наводить огонь на цель.

Позже разработчики поняли, что простая и несложная модификация может сделать такие дроны еще и смертоносными.

"Технари поняли, что простое устройство, похожее на клешню, созданное на 3D-принтере, можно активировать с пульта управления, включив свет дрона, что заставит его выпустить гранату. Взрыв может ранить или убить солдата, а также взорвать бронетехнику, если его сбросить через люк", – говорится в материале.

Впоследствии украинские военные экспериментировали со способами добавления большего количества взрывчатки, например, переплавляя ту, что была получена из советских боеприпасов, и заливая ее в новые, более легкие пластиковые оболочки.

Дроны-смертники

В WSJ говорят, что ни одно нововведение не оказало большего влияния на войну в Украине, чем ударные дроны с видом от первого лица (FPV). Хотя они не наносят такой мощный взрывной урон, как ракеты, они гораздо точнее. А огромные объемы производства Украиной таких аппаратов позволяют применять их с аналогичным эффектом.

"FPV стали спасательным кругом, способом сдерживать россиян, используя технологии, которые, в отличие от ракет, можно было производить внутри страны, и обходятся они недорого", – пишет издание.

Отмечается, что распространение таких дронов сыграло ключевую роль в замедлении движения на передовой. Все, что находится в пределах 20 км от линии соприкосновения, теперь может стать целью для FPV. При этом они настолько дешевы в производстве, что обе стороны могут тратить их на любую цель – даже на одного пехотинца.

Оптоволоконные дроны

Хотя большинство инноваций в сфере беспилотников во время войны было разработано украинской стороной, именно россияне стали первыми в важнейшей модификации FPV-дронов – добавлении оптоволоконного кабеля, соединяющего БПЛА с пилотом.

Украина со своей стороны разработала дрон "Вампир", который может работать в темноте. Первоначально они использовали их для сброса больших взрывчатых веществ, чем они могли себе позволить с использованием более компактных дронов.

Наземные дроны

Как пишет WSJ, теперь дроны доставляют на фронт все: от еды и воды до боеприпасов, избавляя бойцов от необходимости проходить самые опасные участки поля боя, где их могут уничтожить вражеские дроны.

Производители БПЛА также сейчас экспериментируют с беспилотными автомобилями, лодками и вездеходами, которые можно использовать для эвакуации раненых и погибших солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сухопутных войсках ВСУ показали четыре основных типа наземных роботизированных комплексов, которые уже используются в боевых условиях. Речь идет о дронах "Лють", "Термит", "Гном-минер" и Ardal – технике, которая помогает на самых опасных участках фронта.

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