ЗРК Vampire: что известно об американских охотниках на дроны на вооружении ВСУ

Небо над Украиной защищают портативные зенитные ракетные комплексы VAMPIRE, которые устанавливаются на транспортные средства с грузовым кузовом (например, на пикапы). Эксперты называют это вооружение высокотехнологичным и в то же время относительно дешевым средством противодействия вражеским БПЛА.

VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) – американская разработка. В компании L3Harris тестировать систему начали только в 2021 году, а летом 2022 испытания все еще продолжались.

Разработчик называет такие преимущества VAMPIRE:

– подходит для любого пикапа или автомобиля с грузовой платформой, в том числе гражданского;

– установка может быть завершена примерно за два часа двумя людьми с использованием обычных инструментов.

– есть возможность комплектации в соответствии с конкретными требованиями заказчика;

– блок питания устраняет необходимость в 24-вольтовом генераторе переменного тока на автомобиле;

– цель ведут высокочувствительные датчики для отслеживания угроз, а перехват осуществляет стабилизированная прицельная система WESCAM MX-10™ RSTA;

– может быть оснащен 70-мм ракетами APKWS или другими боеприпасами с лазерным наведением.

Пусковые установки VAMPIRE рассчитаны на четыре небольшие ракеты. В комплекс входит модуль датчиков наблюдения.

"За обнаружение и наведение на цель ракет отвечает станция WESCAM MX-10 RSTA, объединяющая телевизионную и тепловизионную камеру, а также систему лазерной подсветки и лазерный дальномер. Отметим, что другая версия станции (MX-15) применяется в Bayraktar TB2", – рассказали о ЗРК в Defense Express.

Военные работают с VAMPIRE через систему управления огнем (СУО) на основе планшетного компьютера. Оператор может осматривать окружающее пространство и искать цели, а затем запускать ракеты. Технические особенности СУО и комплекса в целом позволяют работать в режимах "земля-воздух" и "земля-земля".

То, что VAMPIRE устанавливают на авто, позволяет военным оперативно доставлять комплексы туда, где он нужен. После выполнения задачи есть возможность быстро сменить позицию.

ЗРК может управляться одним человеком, являющимся одновременно водителем, тогда как для большинства других систем нужен подготовленный экипаж из нескольких военных.

Основная задача VAMPIRE – уничтожение БПЛА, однако вооружение может стрелять и по другим целям. 70-мм ракеты APKWS способны уничтожать бронированную технику, оборудование и живую силу, заявляет разработчик.

VAMPIRE на вооружении Сил обороны Украины

Наша страна получила обещание от США передать эти ЗРК еще 24 августа 2022 года, в День Независимости.

Спустя несколько месяцев пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что это оружие можно будет отправить в середине 2023 года – через девять месяцев после подписания контракта на поставку. Речь шла о 14 ракетных установках на базе пикапов.

Компания L3Harris пообещала поставить первые четыре системы в середине года, а остальные десять – до конца 2023-го.

Официальных объявлений о том, что VAMPIRE уже в Украине, сделано не было. По состоянию на конец лета ВСУ уже использовали комплексы для борьбы с российскими дронами-камикадзе.

Как писал OBOZ.UA, в феврале 2024 года пресс-служба ВМС Украины показала видео боевой работы, на котором видно применение VAMPIRE нашими защитниками.

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