Рано вранці 10 жовтня російська армія розпочала масовану атаку Авдіївки. З самого ранку в окупованих Донецьку, Макіївці та Ясинуватій лунають виходи російської артилерії. Гул і тремтіння лунають з боку затягнутої димом, розбитої місяцями війни Авдіївки. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, взятої в мішок Авдіївки ще минулої зими. Працює важка артилерія: Піони, Тюльпани, Сонцепьоки та Урагани. Над окупованим Донбасом літають вертольоти та літаки, запускаючи бомби та ракети. Але місто-фортеця тримається.

Росіяни застосовують свою улюблену тактику вогневого валу, перекинувши на допомогу частинам "днрівського" 1 армійського корпусу підкріплення з центрального військового округу. Росія сконцентрувала значні сили на цьому напрямку: десятки тисяч військовослужбовців, сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем задіяні на ділянці фронту завдовжки менше 30 кілометрів, вважаючи, що це допоможе нарешті проломити українську оборону.

Судячи з публікацій навколовоєнних телеграм-каналів росіян, які вранці з анонсували масований наступ, до обіду вони вже радять не квапитись з оцінками того, що відбувається, і про своє просування не повідомляють. Очікувано, що масштабний наступ йде не за планом. Українська армія місяцями (а на окремих ділянках – роками) боїв пристріляла місцевість, зміцнила свої позиції. Щоб їх проломити хаотичного бомбардування авіацією виявилося недостатньо.

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Якщо у 2022 році, росіяни могли практично безкарно вести масований обстріл з артилерії, не побоюючись швидкої та болючої відповіді ЗСУ, то зараз така розкіш їм недоступна. ЗСУ зразка 2023 року має перевагу в дальності і точності артилерійського вогню. Дальнобійні САУ та Хаймарси розпочали накриття вогневих позицій російської артилерії одразу після розкриття їхнього місця розташування. А для піхоти і техніки, що наступає, приготовані різноманітні дрони, протитанкові засоби, касетні боєприпаси. Вже за кілька днів у мережі з'явиться безліч кадрів спаленої російської техніки, подібно до тих, які публікувалися взимку з-під Вугледара.