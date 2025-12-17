ЗСУ знищили польовий склад ворога на Луганщині. Відео
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины ночью 17 декабря поразили полевой артиллерийский склад российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Объект использовался для хранения и поставки боеприпасов, необходимых для ведения наступательных действий. Успешная операция стала очередным ударом по тыловому обеспечению противника.
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ. Соответствующая информация и видео обнародованы в официальном Telegram-канале ССО.
Как отмечается, к поражению были привлечены подразделения front-strike Сил специальных операций. Они нанесли точный удар по полевому артиллерийскому складу 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения 51-й общевойсковой армии РФ. Атака осуществлялась с применением ударных беспилотников FP-2, что позволило уничтожить объект без привлечения авиации или артиллерии.
На обнародованных кадрах зафиксирован момент поражения склада в темное время суток. Дрон приближается к цели, после чего виден мощный взрыв и последующая детонация боеприпасов. Пламя охватывает территорию склада, вспышка длится несколько секунд, что свидетельствует о наличии значительного запаса снарядов. После удара объект фактически прекращает существование как логистическая единица, а повторные взрывы подтверждают эффективность атаки.
В ССО отмечают, что такие асимметричные действия направлены на системное подрывание наступательных возможностей российской армии и осложнение ее обеспечения на передовой. "Силы специальных операций: всегда за чертой", – подчеркнули украинские военные.
Ранее OBOZ.UA сообщал, Силы специальных операций Украины поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган" и бригаду ее обслуживания в Донецкой области. Операцию проводили с помощью дальнобойных фронтовых дронов FP-2.
Украинская армия продолжает сдерживание российских войск на определенных рубежах Донецкой области. Враг осуществляет попытки прорыва к селу Гришино к северо-западу от Покровска.
