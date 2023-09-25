'Зубы дракона' и бетонные блиндажи: оккупанты усиливают фортификационные сооружения вокруг Мариуполя. Видео

Российская армия развернула масштабные действия по укреплению оборонительных сооружений вокруг временно подконтрольного ей Мариуполя. Войска противника устанавливают так называемые зубы дракона и бетонные фортификации.

Это происходит почти круглосуточно по периметру треугольника из близлежащих населенных пунктов: с. Никольское – с. Стародубовка – Розовка (Запорожская область). Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Полный набор. Кроме древесины и "зубов дракона", начали загонять бетоновозы для усиления фортификации", – подписал он наглядные кадры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядит сегодня легендарный меткомбинат "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. На прошлой неделе там подорвались кадыровцы, которые в очередной раз пришли помародерствовать.

А еще в Мариуполе при странных обстоятельствах умерли 11 российских военных, в том числе двое офицеров. Их сослуживцы допустили, что тех могли отравить.

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