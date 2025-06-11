Зверства в Буче и бои за Гостомель: СМИ установили личности оккупантов, которых лечили в Беларуси после попытки захватить Киев. Расследование

Установлены личности российских военнослужащих, которые в феврале-марте 2022 года получили ранения во время наступления на Киев и были направлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси. Из 898 военных оккупантов есть лица, причастные к военным преступлениям в Киевской области. В частности, установлена причастность командира шестой роты 234 десантно-штурмового полка оккупантов к убийству жительницы Бучи.

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Идентифицировали российских военных на основе данных главного военно-медицинского управления Минобороны России - эти данные получили украинские хакеры KibOrg. Анализом полученных документов занимались журналисты проекта "Схемы" вместе с Белорусским расследовательским центром.

Так, полученные документы помогли установить личность российского военного, вероятно причастного к убийствам гражданских на Киевщине. Это командир шестой роты 234 десантно-штурмового полка из Пскова Александр Квитко с позывным "Шкипер".

Напомним - именно "псковские десантники" участвовали в захвате Бучи.

Согласно свидетельствам очевидцев, Квитко мог быть причастен к убийству местной пенсионерки Аллы Минаевой. Она проживала в районе, который заняла его рота в Буче. Когда гражданские лица, которые помогали женщине, подошли к Квитко и спросили можно ли им сходить к ней, россиянин им сказал, что "к бабушке больше ходить не нужно, потому что они с ней поступили гуманно", цитируют "Схемы" следователя по особо важным делам ГСУ НПУ Ивана Дулкая.

После освобождения Бучи Минаеву нашли в ее доме мертвой, а причиной смерти стал тот самый "гуманный поступок" - выстрел в голову.

Кроме указанного подразделения, в попытке захвата Киева участвовали и другие десантники. Среди них и 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из города Ульяновск, которая участвовала в попытке захвата аэропорта Гостомель. Согласно утечке данных, 74 раненых бойцов этого подразделения лечили в белорусских медучреждениях.

В медучреждениях Гомеля также лечили и 68 военнослужащих из управления росгвардии, что в российском Кемерово. Это два подразделения: отряд быстрого реагирования СОБР, созданный для борьбы с оргпреступностью, и отряд полиции особого назначения ОМОН.

Именно ОМОНовцев Кемеровской области, вместе с военными отряда мобильного особого назначения Красноярского края, украинские правоохранители обвиняют в расстреле мирных жителей в Гостомеле 25 февраля. Пятерым росгвардейцам из этих подразделений уже сообщили о подозрении в убийстве.

Среди других пациентов белорусской больницы также обнаружено 70 российских военных из Бурятии. Это военные из 5-й танковой и 37-й мотострелковой бригад, которые в марте 2022 года взяли под контроль часть Житомирской трассы, и расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались выехать на запад.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили российских военных, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области. Среди них - российский снайпер, который расстрелял 40-летнего гражданского.

Также СБУ сообщила о заочном подозрении морскому пехотинцу РФ, причастному к военным преступлениям - оккупант расстрелял автомобиль с гражданскими на Киевщине.

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