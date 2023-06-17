Звездная неделя четвероногих: пограничники показали уровень натренированности служебных собак. Видео

Украинские пограничники показали уровень натренированности служебных собак. Они умело, а главное оперативно выполняли все задачи.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовано в Telegram ГНСУ. На кадрах показаны собак разных пород (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Звездная неделя четырехлапых. В рамках проверки уровня натренированности служебных собак у инспекторов-кинологов была отличная возможность продемонстрировать навыки своих подопечных", – сказано в сообщении.

Животные вместе с бойцами искали оружие, наркотики и взрывчатку. Также они отрабатывали реакцию на выстрелы и даже задерживали нарушителей.

"Все удалось! Возвращаемся к выполнению задач", – добавили пограничники.

На кадрах показаны собаки разных пород. Они умело, а главное – оперативное выполняли все задания.

Отметим, недавно украинские защитники спасают не только людей в развязанной Россией войне. Они даже не проходят мимо животных, которые оказались в беде. Наши военные спасли щенков енотовидной собаки. Бедные щенки дрейфовали в море после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.

А до этого в Бериславе Херсонской области полицейский спас черепаху, оказавшуюся прямо на дороге. Страж порядка оперативно доставил ее в воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский пограничник Олег спас собаку, которую ранило на фронте в Донецкой области. Немецкая овчарка, которую назвали Джессика, пришла на позиции к защитникам, когда воины только начали их обустраивать. Они приютили собаку, заботились о ней и делились своими пайками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!