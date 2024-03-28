100 дронов на печальный день рождения: Степан Барна объявил сбор в память о погибшем на фронте брате Олеге

Военнослужащий 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Степан Барна, воюющий в Донецкой области, объявил сбор ста дронов до 18 апреля – в память о брате, народном депутате 8-го созыва Олеге Барне. Он погиб за день до своего дня рождения - 17 апреля прошлого года на восточном фронте под Угледаром.

О сборе сообщила "Европейская солидарность" – народным депутатом от этой партии был Олег Барна.

"18 апреля этого года моему брату Олегу Барне должно было быть 57 лет. Год назад под Угледаром в составе 68 егерской бригады имени Олексы Довбуша он погиб. Погиб, защищая украинскую землю во время штурмовых действий, отвоевывая от оккупанта соответствующие позиции", – сказал Степан Барна.

"Мы хотим вместе с друзьями и собратьями почтить память моего брата, героя Олега Барны. Как это можно сделать? Наверное, лучший подарок для него будут уничтоженные оккупанты на украинской земле. Поэтому мы инициируем акцию "Соберем 100 дронов до 18 апреля", ко дню рождения Олега Барны", – объяснил боец.

"Мы хотим своим подразделением мотопехотного батальона 10-й отдельной Горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" такой подарок сделать на нашем донецком направлении. Чтобы враги почувствовали смерть украинского героя. Поэтому всех, кто знал, поддерживал и чтит память Олега Барны, призываем – приобщайтесь к уничтожению русни. Это будет лучший подарок для чествования памяти героя. Вместе победим!", – подчеркнул Степан Барна.

Он также попросил всех, кто готов передать дроны "Эдельвейсам", написать в частных сообщениях.