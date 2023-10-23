'100% результата дается нелегко: Олещук показал, как американский HAWK сбивал вражеские цели ночью. Видео

Силы противовоздушной обороны ночью 23 октября уничтожили все 15 целей, которые Россия направила на наши регионы. Среди других, их сбивал американский полумобильный зенитный ракетный комплекс HAWK.

Видео работы украинских зенитчиков, руководивших западной установкой, показал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Оно опубликовано в его официальном Telegram-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"На видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников, защищает украинское небо!" – отметил он.

Напомним, что ночью понедельника силы ПВО сбили управляемую авиационную рэкету Х-59, 13 дронов "Шахед" и еще один ударный БПЛА неустановленного типа, которые оккупанты запускали с временно оккупированной части Запорожья, территории Крыма и северной границы.

Видео дня

На кадрах видно, как две зенитные ракеты MIM-23 HAWK среднего радиуса действия мгновенно и точно уничтожают российские цели в украинском небе.

"Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону!" – заявил Олещук.

Генерал-лейтенант добавил, что предоставленное партнерами оружие доказало свою эффективность на поле боя в Украине и продолжает это делать.

"Спасибо всем защитникам неба за нынешний результат, благодарный за скорость и настойчивость в овладении новыми системами! Усиливаем ПВО, защищаем страну! Вместе – к победе!" – прокомментировал командующий украинскими воздушными силами.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2022 года Украина получила по меньшей мере четыре ЗРК HAWK от Испании. Ракеты этого комплекса способны сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые вражеские ракеты на дальности 15-300 км независимо от времени суток и погодных условий.

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