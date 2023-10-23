Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили Х-59 и более 10 'Шахедов'

Ночью понедельника, 23 октября, защитники украинского неба отбили воздушную атаку России, которую та осуществила запуском ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Были сбиты все ударные БПЛА и ракета Х-59.

Тревогу в это время объявляли частично на юге, севере, западе и в столице страны, а параллельно и в приграничных регионах – из-за активности российской тактической авиации. О первых деталях атаки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что ночью оккупанты задействовали управляемые ракеты – авиационную Х-59 и зенитные С-300. Последними они били по гражданским объектам Константиновки на Донетчине.

Кроме этого, враг запустил четыре дрона типа Shahed-136/131 и еще один ударный БПЛА, тип которого не был установлен. Все эти беспилотники и российскую ракету Х-59 защитники неба сбили.

По данным Днепропетровской ОВА, под утро оккупанты пытались атаковать область ракетой, которую успешно уничтожили защитники из Воздушного командования "Восток".

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В Силах обороны юга добавили, что вражеская атака длилась более 3,5 часов, российские "Шахеды" летели из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда) и пытались поразить припортовую инфраструктуру Одесской области.

В воздушном пространстве Одесщины защитники сбили девять ударных БПЛА. А еще один был обезврежен на Винниччине.

Известно, что обломки сбитого дрона повредили крышу припортового склада в Одесском районе. Там возник пожар, но его быстро ликвидировали. Люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской воздушной атаки ночью 22 октября силы ПВО Украины сбили три "Шахеда" и авиаракету Х-59. Враг запускал цели в том числе и с временно оккупированных территорий.

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