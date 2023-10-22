Россия ночью атаковала Украину ракетами и 'Шахедами': защитники сбили Х-59 и три дрона

Страна-агрессор Россия ночью воскресенья, 22 октября, совершила комбинированную воздушную атаку по Украине, используя различные ракеты и ударные дроны. Защитники неба сбили все три "Шахеда" и авиаракету Х-59.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что российские террористы осуществляли пуски целей в том числе и с временно оккупированной территории.

В частности, враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 в воздушном пространстве захваченной части Запорожской области.

Два ударных дрона неопределенного типа оккупанты запустили с северного направления и три БПЛА типа Shahed-136/131 – из района мыса Чауда (Крым).

Кроме этого, войска РФ осуществили восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и временно оккупированной Донетчины.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, была уничтожена ракета Х-59 и три "Шахеда". Также за прошедшие сутки на юге страны воины обезвредили три российских ударных дрона типа "Ланцет".

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Напомним: вечером 21 октября войска РФ ударили баллистикой по Харьковщине, попав в терминал "Новой почты". Там погибли шесть человек и по меньшей мере 16 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, Россия готовится к новому террору Украины ударами зимой. Для этого враг разнообразывает комбинацию ракет, бомб и дронов, пытаясь найти пробелы в украинской ПВО.

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