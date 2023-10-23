Оккупанты ночью направили дроны по припортовой инфраструктуре Одесщины: в результате падения обломков произошел пожар

Ночью 23 октября российская террористическая армия пыталась атаковать припортовую инфраструктуру Одесской области ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в пределах региона.

В результате падения обломков дрона возник пожар на объекте припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Российские войска направили дроны-камикадзе из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Целью атаки в очередной раз стала припортовая инфраструктура Одесщины. БПЛА заходили на удар преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны.

В результате боевой работы в Одесской области было уничтожено 9 вражеских дронов. Еще один БПЛА сбили над Винницкой областью.

Обломками сбитого беспилотника была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Спасатели оперативно потушили возгорания, обошлось без пострадашвих.

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Напомним, ночью 23 октября защитники украинского неба отбили воздушную атаку России, которую та осуществила запуском ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Были сбиты все ударные БПЛА и ракета Х-59.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали атаковать Украину самодельными БПЛА неустановленного типа. Их захватчики "лепят" из низкокачественных деталей, купленных на китайском маркетплейсе AliExpress, но такие дроны также опасны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, что российская оккупационная армия будет действовать нагло, совершая и дальше ракетные и дроновые атаки. Захватчики регулярно применяют новую тактику, чтобы обойти средства противовоздушной обороны.

– В ISW рассказали, что страна-агрессор Россия разнообразит комбинацию ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые использует для массированных ударов по городам Украины. Так враг пытается найти пробелы в украинской ПВО перед последующими атаками зимой.

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