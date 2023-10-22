'Это опасное оружие': Игнат предупредил о возможности новой тактики атак РФ по Украине

В Воздушных силах ВСУ прогнозируют, что российская оккупационная армия будет действовать нагло при последующих ракетных и дроновых атаках. Захватчики регулярно применяют новые тактики, чтобы обойти средства противовоздушной обороны.

При этом россияне вынуждены действовать в соответствии с наличием у них поражающих средств. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российская армия с начала полномасштабного вторжения регулярно меняет тактические приемы. Однако сейчас следует учитывать, что при последующих обстрелах противник может применять меньше ракет. В то же время враг существенно нарастил количество ударных беспилотников.

"Если ракет не будет уже в таком количестве, как в прошлом году, то с беспилотниками дело совсем другое. Речь идет не только о тех, которые я назвал, те самые "Шахеды". Вы посмотрите сколько сейчас они изготавливают FPV-дронов, просто тысячи и тысячи. Это, как мы видим, опасное оружие, мы сами применяем FPV-дроны", – сказал Игнат.

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Также Игнат подчеркнул, что средства противодействия и ПВО нужно подбирать с учетом того, что противник будет наращивать именно ударные БПЛА.

Напомним, вечером 21 октября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу Новой почты в поселке Коротич.

Ранее сообщалось, что Херсоне днем 22 октября раздались взрывы. Оккупанты накрыли огнем город с левобережья Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром 22 октября обстреляли прифронтовой город Купянск в Харьковской области. Удары пришлись по жилым домам, жители которых получили ранения.