Из г*вна и палок: оккупанты начали изготавливать собственные беспилотники с двигателями Aliexpress

Российские оккупанты начали атаковать Украину самодельными БПЛА неустановленного типа. Их захватчики "лепят" из низкокачественных деталей, купленных на китайском маркетплейсе AliExpress, но такие дроны также опасны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что устройство беспилотников оккупантов исследуют по обломкам.

"Фактически с AliExpress там куплены двигатели и противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, "из палок", лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства. Но, несмотря ни на что, – это опасно", – подчеркнул Игнат.

Он объяснил, что подобные дроны способны переносить несколько килограммов взрывчатки.

Напомним, в ночь на 22 октября россияне совершили комбинированную воздушную атаку по Украине, используя различные ракеты и ударные дроны. Часть целей защитники украинского неба сбили. Однако два ударных дрона неопределенного типа оккупанты запустили с северного направления и три БПЛА типа Shahed-136/131 – из района мыса Чауда (Крым). Их обезвредить не удалось.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, что российская оккупационная армия будет действовать нагло, совершая и дальше ракетные и дроновые атаки. Захватчики регулярно применяют новую тактику, чтобы обойти средства противовоздушной обороны.

– В ISW рассказали, что страна-агрессор Россия разнообразит комбинацию ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые использует для массированных ударов по городам Украины. Так враг пытается найти пробелы в украинской ПВО перед последующими атаками зимой.

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