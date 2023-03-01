13-летняя жительница Запорожской области доверила историю музея 'Голоса Мирных'

Война изменила жизнь 13-летней Люсик Ахмедовой. Вспоминая о родном селе Новоселовка Запорожской области, девушка не может сдержать слез. Дома остался целый мир, где она была счастлива. Семья уехала, спасаясь из оккупации. Отец Люсик погиб на фронте... Своими воспоминаниями о доме и оккупации девушка поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Воспоминания яркие... Сейчас таких эмоций нет, как тогда были, потому что здесь все остальное, а там другая атмосфера. Там друзья, там учителя, там дом. Там было все. Я там выросла. И пришлось это все покинуть", – делится Люсик.

Девушка признается, что сейчас чувствует скорее волнение, чем страх. Она волнуется о том, какой будет жизнь на новом месте, какими будут новая школа и учителя, новый учебный год. Когда Люсик вспоминает свою школу в Новоселовке, по ее щеке течет слеза.

Она рассказывает, что первые два дня полномасштабной войны в деревне было спокойно. Затем последовали взрывы и выстрелы. Люсик говорит, что было очень громко. Через 15 дней войны в Новоселовку въехали российские танки.

"Русских солдат помню. Машины расстреляны были. Люди мертвые... У одной односельчанки полдома нет, окна вылетели. У нас дома немного пострадали окна. У соседей окон нет", — рассказывает девушка.

Она мечтает окончить школу, а затем пойти учиться на юридический факультет и открыть собственное дело. А еще очень хотела бы прыгнуть с парашютом – признается, что любит экстрим и яркие эмоции. Уверена, что когда достигнет 18-летнего возраста, это обязательно сделает.

"Главное, чтобы война закончилась. Все у всех потом будет хорошо", - говорит Люсик. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Люсик вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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