142-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ усилили немецкими танками Leopard 1. Фото

Немецкие танки Leopard 1 поступили на вооружение 142-й механизированной бригады, которая выполняет боевые задачи на нескольких направлениях, в частности на Востоке, а также участвовала в боях на Харьковщине и Запорожском направлении. Танки модернизировали и усилили защиту.

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Об этом сообщил Militarnyi. Издание отмечает, что некоторыми танками управляют молодые экипажи.

На немецкие "леопарды" установили динамическую защиту, которая прикрывает всю лобовую часть танка, в том числе и нижнюю лобовую деталь.

Также блоки динамической защиты установлены по бортам боевой машины и на башне.

Украина получила уже более сотни танков Leopard 1 от ФРГ, Дании и Нидерландов.

Немецкое правительство разрешило предприятиям немецкого ОПК передавать Leopard 1 из своих запасов только в 2023 году.

Эти танки были сняты с вооружения европейских стран еще в 1980-х годах и долгое время хранились на военных стоянках. Поэтому понятно, что они находились в плохом состоянии. Поэтому перед возвращением в строй Leopard 1 обязательно проходят капитальный ремонт.

Так, Дания должна была передать украинским военным 80 танков Leopard 1A5DK после восстановления. Их выкупила частная немецкая компания FFG после того, как ее окончательно сняли с вооружения датской армии в 2005 году.

Датская и немецкая стороны выделили 3 млн евро на ремонт и модернизацию этих танков. И в начале февраля этого года немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann начала подготовку Leopard 1A5 к поставке в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия смогла отправить Украине около 100 из 155 обещанных танков Leopard 1A5. Технику образца 1980-х годов сперва необходимо было отремонтировать, а для этого решить проблему нехватки запчастей.

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