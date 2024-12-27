Германия начала активнее передавать танки Leopard Украине: в Forbes раскрыли подробности

Фактически через полтора года Германия смогла отправить Украине около ста из 155 обещанных танков Leopard 1A5. Технику образца 1980-х годов сначала необходимо было отремонтировать, и только сейчас проблема нехватки запчастей, вероятнее всего, была решена.

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Об этом говорится в материале Дэвида Акса для Forbes. Он пишет, что три украинских партнера – Германия, Нидерланды и Бельгия – начали наращивать темпы отправления ВСУ такой бронетехники.

"Немецкой промышленности понадобилось ошеломляющих 19 месяцев, чтобы отремонтировать и поставить Leopard 1A5, которые возглавляемый Германией консорциум пообещал Украине… С тех пор как первые 58 танков прибыли с июля 2023-го по начало сентября 2024-го, за последние несколько месяцев было поставлено еще 45 танков", – говорится в публикации.

Ее автор подчеркнул, что график поставки имеет значение, и теперь четырехместный 40-тонный Leopard 1A5 должен стать самым многочисленным танком западного производства в Украине, превосходя 104 новых немецких Leopard 2, 80 американских M1 Abrams и 14 британских Challenger 2.

Отмечается, что поскольку указанные танки уже причислены к украинским бригадам, именно Leopard 1A5 – единственные западные машины, доступные для оснащения примерно десятка бригад, которые были сформированы за последние месяцы (обычно одна механизированная бригада ВСУ имеет один танковый батальон с 31 танком. – Авт.).

В понедельник, 23 декабря, Берлин объявил об отправке партии из 15 Leopard 1A5. Вместе с танками немцы доставили бронированные грузовики, артиллерию, средства противовоздушной обороны и много боеприпасов.

"Леопард-1" является не новым танком, но и не самым старым на вооружении Украины. И хотя он легок и имеет легкую броню, сравнительно, скажем, с 69-тонным M1 Abrams, он может похвастаться надежным 105-миллиметровой основной пушкой и точной системой управления огнем EMES-18. А украинцы приложили максимум усилий, чтобы устранить наибольший недостаток этого танка – тонкую броню, добавив блоки динамической брони и сетки против дронов", – пишет Дэвид Акс.

Он говорит, что это очень действенно, потому что с первых 58 танков было подтверждено уничтожение только шести. Хотя очевидно и то, что бригады не отправляют эту технику на самые опасные участки фронта.

Со своей стороны украинские воины выразили уверенность не только в укреплениях, но и других мерах безопасности, которых они придерживаются в использовании немецких танков. Защитники признаются, что чувствуют себя "прекрасно" в экипаже Leopard 1A5.

Как сообщал OBOZ.UA, Хорватия при поддержке Германии отправит Украине 30 танков и 30 БМП времен холодной войны. В обмен на это Загреб получит от Берлина финансовые ресурсы, которые снизят цену на закупку для хорватской армии новых танков Leopard 2A8.

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