178 боевых столкновений за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления на фронте

Самая горячая сегодня ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. В настоящее время произошло 178 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 декабря. Кроме того, там доложили о ситуации на "нуле". Также враг активен на Купянском и Времевском направлениях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

В частности, в Генштабе отметили воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 71-й отдельной егерской бригады и 425-го отдельного штурма, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины 12 авиационных ударов сбросив 24 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 444 дронов-камикадзе и совершили более двух с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четырежды без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска, Липцов и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали силы обороны возле Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, сейчас идет одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 53 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Млечное. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении было обезврежено 329 оккупантов, 142 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники и миномет.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлены Силами обороны, четыре атаки продолжаются до сих пор. С начала суток на этом направлении обезврежены 97 окупантов, 51 из них - безвозвратно, также уничтожены три боевых бронированных машины и один автомобиль.

На Времевском направлении захватчики совершили 19 наступательных действий.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили один вражеский штурм вблизи Нестерянки. Также противник сбросил десять авиабомб на районы населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка.

Четыре раза на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не предпринимал.

По состоянию на утро 8 декабря Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 753 370 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Около 1460 оккупантов попали в этот список во время боев за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ISW за 7 декабря указано, что воины Украины продвинулись в районе главного выступления в Курщине. По данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ заняли центр Погребков и, вероятно, Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую и Новую Сорочину северо-западнее Суджи.

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