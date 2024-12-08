Украинские силы продвинулись в районе главного выступления в Курской области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры от 7 декабря. ВСУ заняли центр Погребков и, вероятно, Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую и Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи).

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В то же время, Российские милблогеры заявляли о продвижении войск РФ возле Плехового, Новоивановки и Малой Локни, но ISW не подтвердил эти данные.

Украинский военный 7 декабря сообщил, что РФ начала вторую фазу контрнаступления для вытеснения ВСУ из Курской области. Российские войска атакуют механизированными колоннами, но несут потери в бронетехнике, отметил спикер украинской бригады.

Российский милблогер утверждал о контратаках ВСУ вблизи Дарина (юго-восточнее Коренево). В районе действуют российские отряды БПЛА "Баскан" и спецназ "Ахмат".

Новоназначенный и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн, замененный Путиным 5 декабря, объявил о встречах с местными жителями после недель протестов по поводу реакции Кремля на украинское вторжение. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, вероятно, стал "козлом отпущения" из-за того, что Россия не смогла адекватно ответить на вторжение.

Ранее сообщалось, что руководство страны-агрессора России нашло виновного в событиях Курской области, где продолжается операция Вооруженных сил Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о замене губернатора, переведя таким образом ответственность на главу региона.

Как сообщал OBOZ.UA, командование российской оккупационной армии не привлекает наемников из Северной Кореи, переброшенных в Курскую область РФ, в боевые действия. В то же время солдаты КНДР дежурят на блокпостах. Жизнь наемников в Москве ценят больше, чем жизнь своих граждан.

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