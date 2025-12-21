20 FPV за 2 минуты: опубликованы редкие кадры боев в Покровске

В Покровске бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады показали редкие кадры боев с применением FPV-дронов. За две минуты враг запустил почти 20 ударных беспилотников, пытаясь прорвать оборону города.

Несмотря на это, украинские десантники сохранили боеспособность и продолжили выполнение задач. Соответствующие кадры опубликовал Генштаб ВСУ.

Российские войска активизировали атаки на оборону Покровска, используя массированные FPV-дроны. Во время одного из таких обстрелов бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады оказались под роем из почти 20 ударных БпЛА буквально за две минуты, с минимальными интервалами — примерно один дрон на три секунды.

Несмотря на интенсивность атаки, потерь среди личного состава не зафиксировано. После завершения обстрела десантники продолжили выполнять боевые задачи, демонстрируя стойкость и высокий уровень подготовки.

Опубликованное видео позволяет увидеть условия, в которых украинские оборонцы ежедневно сдерживают продвижение противника и противостоят современным средствам ведения боя.

Напомним, ранее сообщалось, что в западной части Покровска продолжаются бои за промышленную зону, где штурмовые группы врага пытались закрепиться. Наши защитники проводят зачистку территории: уничтожают живую силу противника и не дают ему продвинуться дальше.

Как писал OBOZ.UA, по словам офицера отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергея Окишева, на Покровском направлении не прекращаются адские бои. В частности, в самом Покровске Донецкой области российские захватчики задействовали против наших защитников резервные подразделения.

