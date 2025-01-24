36 лет – средний возраст ликвидированных в прошлом году: журналисты раскрыли интересные данные о потерях России в войне

Средний возраст ликвидированных российских оккупантов за 2024 год составляет 36 лет. Каждый четвёртый военный захватнической армии подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения страны-террориста России в Украину.

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Об этом сообщает BBC. Такие данные удалось рассчитать через установленные имена 90 тысяч погибших военных РФ.

В свою очередь более половины зафиксированных потерь приходится на лиц, связанных с российской армией или Росгвардией на момент начала войны. Также 17% погибших составляют заключенные, попавшие на фронт из исправительных колоний, а 12% – мобилизованные.

Издание отмечает, что с октября 2023 года наблюдается стабильный рост потерь среди добровольцев, в то время как доля заключенных постепенно уменьшается. Это, в частности, связано с тем, что сейчас люди пытаются отправить на фронт еще до судебного разбирательства. В прошлом году российская Госдума приняла законы, разрешающие приостанавливать уголовное дело, если обвиняемый подписывает контракт с армией. Таких лиц классифицируют как добровольцев.

По информации BBC, 17% погибших составляют кадровые военные, то есть те, кто уже служил в Вооруженных силах на момент начала вторжения и сознательно избрал военную карьеру.

Многие погибшие имели военное образование и занимали должности офицеров, прапорщиков или элитных специалистов, в частности, сержантов спецназа или подразделений особого назначения Росгвардии. Среди погибших на войне в Украине – 4641 офицер, в том числе 9 генералов и 500 человек в званиях от подполковника и выше.

Очевидно, что реальные потери значительно превышают данные, полученные из открытых источников. Военные эксперты считают, что анализ данных по российским кладбищам, военным мемориалам и некрологам охватывает лишь 45–65% от реального количества погибших.

Это объясняется тем, что значительное количество тел погибших в последние месяцы солдат может до сих пор оставаться на поле боя. Их эвакуация связана с дополнительными рисками для военных, которые могут стать мишенью ударов беспилотников.

Напомним, 24 января стало известно, что президент США заявил о 800 тыс. русских солдат, погибших в войне с Украиной. Республиканец назвал это большими потерями, не похожими ни на какие с времен Второй мировой войны и подчеркнул, что это нужно прекратить.

Как сообщал OBOZ.UA, примерно 1500 оккупантов уничтожили наши военные за прошедшие сутки. Также по данным Генштаба, ВСУ уничтожили еще 192 единицы военной техники и вооружение противника.

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