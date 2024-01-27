"37-й год" приближается: оккупанты на ТОТ приказали владельцам гостиниц и баз отдыха сдавать посетителей. Документ
Российские захватчики устанавливают на временно оккупированных территориях Украины свои тоталитарные порядки. В частности, теперь владельцев гостиниц и баз отдыха на захваченной Россией части Запорожья обязали доносить обо всех посетителях.
За невыполнение распоряжений, все более приближающих как РФ, так и оккупированные ею территории к повторению террора образца 1937 года, оккупанты грозят драконовскими штрафами. Об этом сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
"Россияне сделали еще шаг к тоталитарному контролю на ТОТ. Владельцы гостиниц и баз отдыха теперь должны сообщать (зачеркнуто. – Ред.) доносить обо всех посетителях", - отметил он.
Федоров также опубликовал соответствующий документ, разосланный оккупационной администрацией. Согласно ему, донести о заселении посетителей без гражданства РФ владельцы гостиниц и баз отдыха Запорожской области должны на протяжении суток. На "сообщение" о госте с российским паспортом предусмотрено три дня.
Также оккупанты требуют от владельцев гостиниц и баз отдыха подписать с "ГУМВД РФ" на оккупированной территории соглашения об "обмене информацией". За недонесение о посетителях угрожают штрафами в размере до 70 тысяч рублей (около 29 тысяч гривен).
"37-й год" на России и на ТОТ приближается все стремительнее. Вот только приверженцы диктатуры, похоже, плохо учили историю и забыли, что исполнители преступных приказов долго не живут", – резюмировал Федоров.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты в Донецкой области пополняют ряды партии Путина, убеждая местное население получать партийные билеты в обмен на гуманитарку. С помощью новых "партийцев" Москва планирует создать массовку на "избирательных участках" во время спектакля под названием "выборы президента РФ".
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