80% американской помощи Украине остается в США, – Леся Забуранная

Почти вся помощь, оказываемая США Украине, остается в тех же Соединенных Штатах. 80% этих средств идет на производство американского вооружения и его модернизации. Такой процент помощи стимулирует экономику Штатов и создание новых рабочих мест. Поэтому важно украинским политикам коммуникировать этот кейс с американскими избирателями для продолжения оказания помощи Украине.

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Об этом заявила народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по бюджету Леся Забуранная во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Сергея Нижнего.

Мы (парламентская делегация Украины) приезжали в регионы (США) и понимали, что ни эксперты, ни местное правительство, ни проактивные граждане не знают одного. Что вся помощь, которая предоставляется Соединенными Штатами, а мы говорим о больших суммах, 60 миллиардов для Украины, на 80% остается в Соединенных Штатах. 80% средств остается для производства вооружения, для модернизации. Соответственно – для стимулирования национальной экономики и создания новых рабочих мест", – заявила народный депутат.

Леся Забуранная подчеркнула, что во время такой коммуникации с американцами на местах у них очень сильно менялось отношение и оценка выделения средств Украине.

Поэтому я считаю, что нужно честно коммуникировать такие вещи. Во-вторых, нужно действительно ориентироваться не только на Вашингтон, но и ориентироваться на избирателей (американских)", – считает она.

Народный депутат заверила, что по результатам выборов в США украинское руководство, члены правительства и парламентарии будут сотрудничать с представителями обеих американских партий.

Как сообщал OBOZ.UA, чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый подчеркнул, что для Украины важно не только, кто станет президентом США. Для нас важно, чтобы конфигурация власти в США была благоприятна для помощи Украине.

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