Нашим уважаемым партнёрам, говорящим, что бессмысленно наносить удары по авиабазам россии дальнобойными ракетами. Мол, там уже вся авиация отведена.

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В течение недавних суток (без уточнения) РОВ задействовали до полусотни боевых самолётов и около 20 ударных вертолётов.

Было осуществлено более 70 сбросов КАБ, а так же произведено до 180 пусков НАР.

Помимо применения фронтовых бомбардировщиков Су-34, как основных носителей КАБ, применялись штурмовики Су-25, ударные вертолёты Ка-52 и Ми-24.

Находясь на авиационных базах за пределами 300-километровой зоны, Су-25, Ка-52 и Ми-25 не смогли бы выполнять свои боевые задачи по территории Украины из-за ограниченного радиуса действия, а потому, любые разговоры об отведении этой авиации из данной зоны – ложь! Ложь, каждый день омываемая кровью.

Если Украина получит разрешение, на нанесение ударов западными дальнобойными ракетам вглубь россии на 300 км, более 80% российской боевой авиации не сможет выполнять боевые задачи в воздушном пространстве Украины! Наступательные возможности пехоты, без поддержки с воздуха будут подорваны на 30% от общего огневого потенциала, с учётом специфики и эффективности.