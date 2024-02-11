98 боевых столкновений за сутки: где на фронте было горячее всего и какая обстановка под Авдеевкой и Бахмутом

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 февраля.

В течение 10 февраля путинские террористы нанесли 3 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 93 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Середина-Буда, Дружба Сумской области; Варваровка, Ольховатка Харьковской области; Терны, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Антоновка, Угледар Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Червоный Маяк, Крынки Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, юго-восточнее Выемки, Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 35 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления, 2 артиллерийских средствах и 1 РЛС противника.

Напомним, защитники неба Украины ночью 11 февраля отбили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Больше всего дронов ПВО обезвредила на юге, но был и прилет.

Ранее сообщалось, что задержки с западной помощью для Украины в области безопасности могут привести к значительной нехватке ракет противовоздушной обороны. Это якобы позволит российским войскам более агрессивно бомбить украинские позиции или даже прифронтовые города.

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