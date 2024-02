Позволит врагу 'агрессивнее' бомбить позиции и прифронтовые города: ISW оценил влияние задержки западной помощи Украине

Задержки с западной помощью для Украины в области безопасности могут привести к значительной нехватке ракет противовоздушной обороны. Это якобы позволит российским войскам "более агрессивно" бомбить украинские позиции или даже прифронтовые города.

Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они среди прочего ссылаются на оценки американских чиновников, которые озвучила газета New York Times в публикации от 9 февраля.

По словам тех источников издания, без дальнейшего пополнения за счет западной помощи в сфере безопасности запасы украинских ракет ПВО закончатся якобы уже в марте 2024 года.

В ISW подчеркнули, что и украинские официальные лица недавно предупредили, что страна сталкивается с "критической нехваткой" ракет ПВО, поскольку задержки с помощью от Запада продолжают вынуждать ее экономить боеприпасы и технику.

"Российские силы регулярно оказывают давление на ограниченный зонтик противовоздушной обороны Украины посредством ударов ракетами и беспилотниками (объединяющих иранское и северокорейское оружие с российскими системами) по тылам Украины, пытаясь заставить украинские силы израсходовать ракеты ПВО, а также отвести или отремонтировать системы с линии фронта", – заявили аналитики.

Они отметили, что в декабре 2023 года украинские военные сбивали тактические российские самолеты в Херсонской области, и это оказало временное сдерживающее воздействие на авиационную поддержку наземных операций ВС РФ на всей линии фронта. Также 14 января Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, и это тоже привело к временному сокращению операций вражеской авиации над Азовским морем.

"Интенсификация российской ударной кампании в последние недели, вероятно, еще больше оказала давление на украинскую противовоздушную оборону и, возможно, заставила Украину передислоцировать средства ПВО, которые ранее были в состоянии ограничить российскую тактическую авиацию, действующую на фронте и в российском тылу", – предположили в ISW.

При этом отметили, что российская авиация активизировала операции по поддержке наступательных операций на востоке Украины в январе 2024 года, особенно в районе Авдеевки. Учитывая это, аналитики предполагают, что ограниченные запасы украинских ракет ПВО могут давать российской авиации больше возможностей для нападения.

Они считают, что критическая нехватка ракет ПВО в Украине может позволить российским силам использовать самолеты (особенно пилотируемые, которые обычно несут более тяжелую полезную нагрузку) в масштабе ближе к нынешней линии фронта и за ее пределами.

"Российским военным еще предстоит провести последовательные крупномасштабные авиационные операции в поддержку наземных наступлений РФ в Украине, и масштабная активизация операций российской авиации будет представлять собой серьезную угрозу для Украины", – говорится в сводке ISW с акцентом на то, что западная военная помощь может вновь сместить инициативу в сторону Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Украины наблюдается критическая нехватка ракет и техники. Вместе с тем "людей, желающих воевать, все еще достаточно".

Со своей стороны глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заверил, что сейчас у Украины есть ресурсов на два месяца (именно такое время, по его мнению, понадобится США на утверждение большого пакета помощи), и это "позволяет стране чувствовать себя в безопасности".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!