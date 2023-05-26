А как же 'Киев за три дня'? В Курской области начали готовиться к обороне и хотят выдавать 'дружинникам' оружие

Россияне начинают понимать, что так называемая "спецоперация" действительно уже давно идет не "по плану" и начинают готовить добровольческие организации для защиты от так называемых "ДРГ". Так, губернатор Курской области Роман Старовойт высказал мнение о необходимости обеспечения дружинников оружием и правом его использовать.

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Об этом пишут российские Telegram-каналы. Такое решение губернатора обусловлено проникновением так называемых ДРГ в Белгородскую область. Старовойт заявил, что в случае проведения в регионе "контртеррористической операции" или введения военного положения, дружинникам следует предоставить право использовать оружие и открывать огонь.

Сообщается, что российские добровольцы учатся на полигонах Минобороны и Росгвардии под наблюдением инструкторов "Вагнера". Там они проходят курсы использования оружия, в том числе противотанковых ракет.

"Таким образом, с нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов", — заявил губернатор Курской области.

Ранее в РДК раскрыли детали операции в Белгородской области и назвали главную цель. Российские добровольцы заявили, что провели военную операцию в Белгородской области РФ и вышли с минимальными потерями. Они держали под контролем несколько селений в течение 24 часов.

Напомним, что Россия оконфузилась "шоу" с зачисткой "диверсантов" в Белгородской области. Пользователь Twitter объяснил в сети, почему фото, выложенное в качестве доказательства разгрома добровольческих войск в Белгороде, на самом деле было срежиссировано и автомобили не врезались в траншею.

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