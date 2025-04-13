'Абсолютное зло': Сибига и Умеров обратились к миру из-за террора РФ в Сумах

Министр иностранных дел Андрей Сибига на министр обороны Рустем Умеров отреагировали на жестокий удар России баллистикой по Сумам, унесший более двадцати жизней. Они подчеркнули, что россияне сознательно совершили это абсолютное зло в святое Вербное воскресенье.

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Чиновники выразили соболезнования родным жертв атаки 13 апреля, в результате которой також пострадало много мирных жителей, в том числе дети. Главы министерств обратились к мировому сообществу с призывом покончить с ужасным террором Украины со стороны российского агрессора.

"Только что, утром в Вербное воскресенье, когда верующие идут в церковь, чтобы отпраздновать вход Господень в Иерусалим, Россия совершила ужасную атаку на жилой район города Сумы. Многие гражданские были убиты и ранены. Такая атака в большой христианский праздник является абсолютным злом", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что министерство иностранных дел уже передает подробную информацию об этом военном преступлении всем партнерам и международным институтам, Киев призывает все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать.

Министр добавил, что уже второй месяц подряд Россия отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина, безусловно, приняла еще 11 марта. Кремль же усиливает террор.

"Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Москву. Сила – единственный язык, который они понимают, и единственный способ покончить с ужасным террором", – заявил Андрей Сибига.

Министр обороны также выразил соболезнования семьям тех, кто стал жертвой жестокого российского удара по Сумам, который агрессор совершил в православный праздник.

"Удар по мирному населению – умышленный и коварный. Это не случайность. Это – террор. Мир должен реагировать. Жизнь украинцев зависит от решимости союзников. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона – немедленно. Параллельно должна продолжаться работа над реальными, действенными гарантиями безопасности для Украины и наших граждан. Сильные, консолидированные действия способны остановить российского агрессора", – заявил Рустем Умеров.

По данным прокуратуры Сумщины, 13 апреля 2025 года около 10:15 российские войска нанесли два ракетных удара по центру города Сумы. По состоянию на 13:00, в результате обстрела погибли 24 человека, среди которых ребенок, 84 получили ранения, в том числе пострадали семеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на убийство Россией десятков мирных жителей Сум, заявив, что "только сволочь так может действовать". Он обратился к США, Европе и всему мирус требованием жестко ответить РФ на ее очередной акт кровавого террора против Украины.

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