"Абсолютный приоритет – обеспечение оружием воинов": Зеленский провел совещания с Умеровым и Сырским. Видео

Оперативные доклады главе государства Владимиру Зеленскому 5 августа представили министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. Первый отчет касался военной помощи Украине, второй – обстановки на фронте.

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Об этом в вечернем обращении к гражданам рассказал президент Украины. Соответствующее видео в понедельник опубликовал YouTube-канал ОП.

"Было несколько важных докладов. Утром – министр обороны Умеров по пакетам поддержки для Украины. Абсолютный приоритет – это обеспечение оружием наших воинов, и я благодарен всем партнерам, действительно вовремя реализующим обещанное", – сообщил лидер государства.

Очень важно, чтобы между объявлением пакетов и применением этого вооружения на фронте проходило как можно меньше времени. Готовятся и новые пакеты, которые могут усилить позиции Украины этой осенью.

"Также сегодня – доклад главкома Сырского, он сейчас прямо на передовой, в боевых бригадах и на местах, выясняет конкретные потребности наших бригад, конкретную ситуацию на каждом направлении. Очень важно, чтобы командиры всех уровней – от высшего – имели прямой контакт с передовой, непосредственно там были – с воинами, выполняющими самые сложные задачи. Многое уже для этого сделано, и я благодарен каждому командиру, который действительно со своими солдатами", – сказал Зеленский.

Также с премьером Денисом Шмыгалем они подробно проработали порядок работы на этот месяц.

"Сейчас у нас есть новое поступление от Соединенных Штатов – 3,9 миллиарда долларов поступили на казначейский счет. Благодарим партнеров за поддержку. Мы работаем также с Евросоюзом, чтобы уже в августе получить необходимые Украине около 4 миллиардов евро помощи.

И также сегодня мы обсудили несколько важных практических нюансов по использованию российских активов, заблокированных партнерами. Есть решение G7 о 50 миллиардах долларов для Украины от использования российских активов, и сейчас мы прорабатываем с партнерами в Европе и Америке конкретную реализацию. Согласовали сегодня нашу позицию относительно того, как приблизить реальное поступление средств. Это то, что критически для Украины и может нас усилить именно в этом осенне-зимнем сезоне", – сообщил президент.

Продолжается работа по реализации нашей Формулы мира. 5 августа появилась еще одна новая подпись под коммюнике Саммита – присоединилась Ботсвана.

Это сигнал, что мы увеличиваем, как бы ни было сложно, круг наших партнеров, тех, кто уважает международное право.

"А также в эти дни продолжаются переговоры с участниками наших рабочих групп по пунктам Формулы мира – переговоры о том, как и когда мы наполним необходимым содержанием реализацию пунктов Формулы мира. Имеем неизменную цель – уже в этом году подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны. И это возможно", – уверен Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 4 августа, в День Воздушных сил ВСУ, Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных истребителей F-16 от западных партнеров. Того количества, которое есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

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