'Адреналин зашкаливал': оператор ЗРК HAWK рассказал, как во время первого боя уничтожил шесть 'Шахедов'. Фото

Александр, 24-летний оператор ЗРК HAWK во время своего первого боевого дежурства уничтожил сразу шесть вражеских беспилотников типа Shahed. А сегодня на счету военного уже два десята "Шахедов" и четыре ракеты.

Видео дня

Как рассказали в воздушных силах, юноша подписал контракт с подразделением зенитных ракетных войск за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. После обучения в Испании он попал за "штурвал" американского зенитного ракетного комплекса HAWK.

Александр считает "Шахеды" непростой целью для ПВО. Однако украинские защитники все равно справляются – и в качестве примера военный поведал о своем первом бое с беспилотниками врага.

"Адреналин зашкаливал! Мы отбивали воздушную атаку почти всю ночь. Противовоздушное сражение длилось более шести часов. Но мы готовы бить врага круглосуточно, без отдыха. Главное – защитить украинцев, защитить Украину. Было немного не по себе, когда три ракеты Х-59, постоянно меняя высоту, летели прямо на нас. Но все цели захватили и одну за другой сбили", – рассказал военный.

По его словам, HAWK (на фото ниже) из-за определенных технических особенностей не слишком предназначен для дронов. Так Александру говорили его западные инструкторы. Однако оказалось, что "шахеды" не сколь сложная, сколь "раздражающая" цель.

"Речь не о сложности цели – раздражает ожидание боя. Ведь летят эти дроны довольно медленно. "Работать" же с ракетами гораздо проще, даже когда они прицельно летят на тебя", – объяснил Александр.

Он считает, что секрет не в оружии, а в синхронной и слаженной работе подразделения. И, конечно, нужно "получать кайф от понимания, что благодаря тебе ракета или дрон не долетели до цели".

Сестра Александра тоже служит в ВСУ, в танковом подразделении (сейчас на Запорожском направлении), а ее муж – пехотинец (на Днепропетровщине).

Как сообщал OBOZ.UA, США начали поставлять в Украину ракеты-перехватчики MIM-23 HAWK еще в 2022 году.

HAWK – аббревиатура от Homing All the Way Killer – то есть "самонавидный на протяжении всего полета убийца". Однако американские военные предпочитают название ракет "ястреб" (на английском языке hawk).

Впервые подобные ракеты США продемонстрировали в 1950-х годах. С этого времени "ракеты-убийцы" много раз модернизировали. Более подробно о "самонавидных убийцах" читайте здесь.

