Адская охота: на Лиманском направлении пограничники уничтожили вражескую артиллерию. Видео

Украинские воины уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении. От сокрушительных ударов врагу просто негде спрятаться.

Так, пилоты подразделения беспилотных систем "Феникс" недавно лишили вражескую армию доброго десятка замаскированных пушек и РСЗО. Подробности и видео опубликованы на Facebook-странице 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

"Адская охота" на вражескую артиллерию

Украинские воины устроили "адскую охоту" на российских захватчиков на Лиманском направлении. Врага не спасает даже то, что деревья и кусты покрыты листьями и теоретически должны были бы скрывать расположение или перемещение оккупантов и их техники.

"Кусты и деревья больше не спрячут оккупантов! На Лиманском направлении пилоты подразделения БАС "Феникс" пограничной бригады "Месть" устроили настоящий ад для вражеской артиллерии. Результат филигранной работы экипажей поражает: точными ударами поражено с десяток замаскированных вражеских пушек. Главным трофеем охоты стала обнаружена и полностью уничтожена реактивная система залпового огня "Тип-63", – указано в сообщении.

"Тип 63" – это реактивная система залпового огня китайского производства калибра 107 мм, разработанная в начале 1960-х годов. Она имеет дальность огня около 8-9 километров.

Ее массово экспортировали в Иран и КНДР – из-за низкой цены и простоты использования.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки Силы обороны сократили численность армии Путина на 1560 захватчиков. В то же время, по нашим подсчетам, май стал рекордным в 2026 году месяцем по количеству ликвидированных и тяжело раненых захватчиков: предыдущий нынешний рекорд в мае превышен более чем на 1,5 тыс. оккупантов.

