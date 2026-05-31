Силы обороны сократили численность армии Путина на 1560 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1560 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 364 тыс. 60 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 31 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 962), 14 боевых бронированных машин (24 657), 57 артиллерийских систем (42 987), шесть РСЗО (1 819), одно средство ПВО (1 399), 1 894 БпЛА оперативно-тактического уровня (320 327), 19 наземных робототехнических комплексов (1 519).

Также уничтожены 524 единицы автомобильной техники и автоцистерн (101 237), три единицы специальной техники (4 234).

Всего за сутки Россия потеряла 2 520 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 693 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне СБС уничтожили два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге. В окрестностях города они испепелили вражеский ОТРК "Искандер", развернутый на позиции.

Кроме того, украинские пилоты БпЛА поразили танкер теневого флота и две нефтебазы – в Таганроге и Феодосии.

Был осуществлен и ряд других поражений.

