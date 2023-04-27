Адвокат Медведчука и Шария вступил в путинскую 'Единую Россию' и получил должность в оккупационном 'правительстве' Херсонщины

Адвокат лидера запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и пророссийского блогера Анатолия Шария, которым сообщено о подозрениях в государственной измене, устроился на "работу" в оккупационное "правительство" Херсонщины. Валентин Рыбин также очень хочет стать депутатом от путинской "Единой России" в оккупированном регионе, поэтому участвует в "праймериз" для участия в "выборах".

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Об этом со ссылкой на сайт Единой России сообщил Центр журналистских расследований. Там напомнили, что одиозный защитник государственных изменников, попавших в плен на Донбассе российских десантников и подозреваемых в расстреле Небесной Сотни – и сам является фигурантом уголовного производства, от правосудия он скрывается за границей.

"Рыбин вступил в российскую партию "Единая Россия" и принимает участие в праймериз для баллотирования в депутаты "законодательного органа" оккупированной части Херсонской области. При этом отметил, что работает в оккупационном "министерстве информационной политики Херсонской области", исполняя обязанности директора организационно-правового департамента", – отмечено в публикации ЦЖР.

Рыбин заявляет, что хочет устанавливать новые порядки на оккупированных Россией территориях.

"Я родился в Хабаровске и, проживая в Украине, отстаивал интересы русскоязычного населения. Моя прямая обязанность – помогать "Единой России" в установлении правопорядка на новых территориях", – процитировали Рыбина авторы материала.

Журналисты напомнили, что Валентин Рыбин был адвокатом обвиняемых в расстреле участников Майдана, российских пленных десантников, коллаборантов и подозреваемых в государственной измене политиков и сотрудников СБУ.

В частности, новоиспеченный "единоросс" защищал экспредседателя управления СБУ в Киеве времен Януковича Александра Щеголева, бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Владимира Быка, политика Владимира Медведчука и пропагандиста Анатолия Шария.

Очевидно, что именно знакомство с последним вдохновило Рыбина сбежать в марте 2022 года в Испанию. Границу он пересек как отец троих малолетних детей.

Уже 19 марта беглый юрист, которому, судя по всему, не очень понравилось, как именно пришел в Украину его любимый "русский мир", в своем Facebook написал пост, который, по мнению следователей Нацполиции, тянет на статью о поддержке агрессивной войны России против Украины.

По данным журналистов, уже 28 марта 2022 года следственный отдел Подольского отдела Нацполиции Киева начал расследование по уголовному производству, открытому по трем статьям УК: угроза убийством, государственная измена и оправдывание вооруженной агрессии РФ.

В июле 2022 года Валентину Рыбину было сообщено о подозрении только по ч.1 ст. 436-2 УК ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников").

Также из-за упомянутой публикации Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Тернопольской области 2 сентября 2022 года лишила Валентина Рыбина права заниматься адвокатской деятельностью.

Поскольку вручить Рыбину сообщение о подозрении не удалось, досудебное расследование приостановили, а его самого объявили в розыск.

В интервью пропагандистам РИА Новости Рыбин рассказал, что вывез жесткие диски и накопители при отъезде из Украины, намекнув, что там есть информация с ограниченным доступом.

"Адвокат, имеющий доступ к государственной тайне, действительно может вывезти очень много интересных вещей. Однако мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и определенные накопители, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям", — говорил он.

В ЦЖР напомнили, что:

– Адвокат последовательно с 2014 года защищал в судах пророссийских деятелей, обвиняемых в государственной измене и российских военных, в частности: шпиона Станислава Ежова, российского танкиста Руслана Гаджиева, коллаборанта из оккупированного Крыма Фаруха Камалова.

– Валентин Рыбин был адвокатом блогера Анатолия Шария, а 15 февраля 2021 года был зарегистрирован кандидатом на промежуточных выборах в ВРУ 9 созыва в 50 округе Донецкой области от "Партии Шария".

– 26 мая 2021 года Рыбин как адвокат приобщился к рассмотрению иска Медведчука к Зеленскому о применении санкций.

– В январе 2022 года Рыбин внес залог за офицера действующего резерва СБУ Андрея Гутора, подозреваемого в госизмене, после чего тот сбежал от следствия.

Ранее сообщалось, что путинская "Единая Россия" приросла еще одним "бесценным кадром" – одиозный министр Януковича Табачник стал советником гауляйтера оккупированного Запорожья Евгения Балицкого и вступил в правящую партию РФ.

На "должности" ключевой задачей Табачника является информирование Кремля о всех действиях гауляйтера оккупированной части региона.