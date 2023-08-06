'Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу': в Хмельницкой области рассказали о последствиях новых атак оккупантов

С вечера 5 августа и до ночи российская террористическая армия трижды атаковала Хмельницкую область ракетами. Целью оккупантов был аэродром в городе Староконстантинов.

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Большинство российских ракет были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации ОВА, в Староконстантиновской громаде в результате взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах. Также выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Кроме того, в Староконстантиновской громаде в результате вражеской атаки возник пожар склада отходов кукурузы на территории элеватора. На месте происшествия работало 16 спасателей на трех единицах пожарно-спасательной техники.

В ОВА отметили, что возгорание склада ликвидировали на площади 1400 кв. метров. Работник объекта в результате взрыва получил травмы. Также противовоздушная оборона работала на территории Хмельницкой громады.

"Со вчерашнего вечера Хмельнитчина была трижды атакована врагом. Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу. Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой громадах. Большинство ракет были сбиты силами ПВО. Спасибо им за качественную работу", – заявили в ОВА.

Издание "Суспільне Хмельницький" опубликовало фотографии с последствиями обстрела Староконстантиновской громады. В жилых домах и других граждаских объектах выбиты окна и поврежден фасад.

Напомним, 5 августа Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря и сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины за две волны атак РФ 5 и 6 августа сбили 57 ракет и дронов. Всего же войска страны-агрессора РФ запустили в сторону украинских регионов 70 средств воздушного нападения.

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